Vagyonadó vagy bukás: ultimátumot kapott a francia miniszterelnök

A szocialisták a hét végéig határoznak arról, megkísérlik-e megbuktatni a kormányt. A döntés az e heti parlamenti szavazások után születhet meg és főként a vagyonosok megadóztatására tett javaslatokon múlik.
A baloldal a tehetősek nagyobb mértékű adóztatásáért küzd.
A szocialisták – kulcsszereplők egy esetleges bizalmatlansági eljárásban – fenntartják a fenyegetést, hogy megbuktatják a miniszterelnököt, ha a jövő évi büdzsé nem tartalmaz érdemi adóemelést a leggazdagabbak számára. A kormány eddig elutasította egy átfogó vagyonadó bevezetését, a legnagyobb vagyonokra kivetett új terhek vitája pedig a hét végére tolódott.
Ha nincs komoly hozzájárulás – és erre teszünk is javaslatokat – a nagyon vagyonosoktól és a multinacionális cégektől, akkor nem lesz elég pénz a költségvetés egyensúlyban tartására anélkül, hogy az átlagemberekre tennénk a terheket
– mondta Boris Vallaud, a szocialista frakció vezetője hétfőn az RTL rádiónak. Arra a kérdésre, hogy a balközép benyújthat-e bizalmatlansági indítványt, úgy fogalmazott: "Bármi lehetséges."
Miután a hónap elején elérték, hogy Lecornu felfüggessze a nyugdíjreformot a bizalmatlansági szavazásokon vállalt tartózkodásukért cserébe, a szocialisták most újabb engedményeket sürgetnek.
Olivier Faure pártelnök vasárnap azt mondta: ha megbukik a költségvetési törvényjavaslat, bizalmatlansági indítvány következik.
Ennek nagy valószínűséggel a Nemzetgyűlés feloszlatása és előrehozott választások lehetnek a következményei. Ugyanakkor a szocialisták sérülékeny helyzetben vannak, mert a felmérések szerint a balközép rosszul szerepelne egy ilyen voksoláson.
Nem azok közé tartozom, akik a káoszban reménykednek. Igyekszem működőképessé tenni a dolgokat, de nem bármi áron
– mondta Faure az LCI televíziónak.
A szocialisták pénteken módosító indítványt nyújtottak be a 2026-os költségvetéshez egy, a közgazdász Gabriel Zucmanról elnevezett, széles körű vagyonadó szűkített változatáról. A baloldal régóta szorgalmazza a Zucman-adót, ám Emmanuel Macron centrista tábora és a jobboldali pártok elutasítják, mondván, alkotmányossági aggályokat vet fel, és veszélyeztetheti a beruházásokat. A szocialista javaslat szerint a 10 millió eurónál nagyobb vagyonú magánszemélyeknek legalább a vagyonuk 3 százalékának megfelelő adót kellene fizetniük, miközben az "innovatív" és családi tulajdonú vállalatok mentesülhetnének. Ezzel szemben a Zucman-féle koncepció elvben kivételek nélkül 2 százalékos terhet írna elő a 100 millió euró feletti vagyonokra.
Amélie de Montchalin költségvetési miniszter egy, szombat késő este megjelent interjúban azt mondta, "szó sem lehet" olyan adóról, amely vállalkozókat és üzleti eszközöket sújtana.
Ez mély törésvonal a Nemzetgyűlésen belül
– fogalmazott a La Tribune Dimanche-nak.
A szocialisták javaslatát a radikális baloldal és maga Zucman is bírálta. Utóbbi arra figyelmeztetett, hogy bármilyen mentesség adóoptimalizációra ad lehetőséget.
A szocialisták most feltalálták a homeopátiás Zucmant, annyira felhígítva, hogy már semmire sem lesz jó
– mondta Mathilde Panot, az Engedetlen Franciaország (LFI) frakcióvezetője vasárnap az RTL-nek.
