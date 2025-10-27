Végleg elérhetetlenné válik a ChatGPT egy népszerű platformon

Az OpenAI közölte, hogy 2026. január 15-től megszűnik a ChatGPT támogatása a WhatsAppon, így a népszerű mesterséges intelligencia-chatbot többé nem lesz használható a Meta üzenetküldő alkalmazásában. A vállalat egy blogbejegyzésben közölte a hírt: Bár sokkal szívesebben folytattuk volna a szolgáltatást WhatsAppon, most az a célunk, hogy a váltás minden felhasználónk számára a lehető legzökkenőmentesebb legyen.

Mivel a WhatsApp nem támogatja a beszélgetések exportálását, az átállás után nem lesz automatikus mód a chatelőzmények átvitelére. Most azonban még van egy egyszerű megoldás:

a „1-800-ChatGPT” név alatt található kapcsolatprofilban lehetőség van összekapcsolni a WhatsApp-fiókot a ChatGPT-fiókkal.

Ezt kiválasztva az összes korábbi beszélgetés automatikusan bekerül a ChatGPT-előzménytárba, írja az Engadget.

Hogy mi áll a háttérben? Csak találgatni lehet, de a lap szerint nehéz nem észrevenni a „piacvédelmi” szándékot: a Meta ugyanis maga is egyre inkább AI-fókuszú vállalattá válik, így valószínűleg nem kedvez neki, hogy több tízmillió felhasználó egy rivális chatbotját használja a saját platformján.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images