Végleg elérhetetlenné válik a ChatGPT egy népszerű platformon
Végleg elérhetetlenné válik a ChatGPT egy népszerű platformon

Az OpenAI nemrég bejelentette, hogy a ChatGPT 2026. január 15-étől nem lesz elérhető a WhatsApp-ban. A döntés oka az üzenetküldő alkalmazás irányelveinek és felhasználási feltételeinek változása, írja az Engadget.

Az OpenAI közölte, hogy

2026. január 15-től megszűnik a ChatGPT támogatása a WhatsAppon,

így a népszerű mesterséges intelligencia-chatbot többé nem lesz használható a Meta üzenetküldő alkalmazásában. A vállalat egy blogbejegyzésben közölte a hírt:

Bár sokkal szívesebben folytattuk volna a szolgáltatást WhatsAppon, most az a célunk, hogy a váltás minden felhasználónk számára a lehető legzökkenőmentesebb legyen.

Mivel a WhatsApp nem támogatja a beszélgetések exportálását, az átállás után nem lesz automatikus mód a chatelőzmények átvitelére. Most azonban még van egy egyszerű megoldás:

a „1-800-ChatGPT” név alatt található kapcsolatprofilban lehetőség van összekapcsolni a WhatsApp-fiókot a ChatGPT-fiókkal.

Ezt kiválasztva az összes korábbi beszélgetés automatikusan bekerül a ChatGPT-előzménytárba, írja az Engadget.

Hogy mi áll a háttérben? Csak találgatni lehet, de a lap szerint nehéz nem észrevenni a „piacvédelmi” szándékot: a Meta ugyanis maga is egyre inkább AI-fókuszú vállalattá válik, így valószínűleg nem kedvez neki, hogy több tízmillió felhasználó egy rivális chatbotját használja a saját platformján.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

