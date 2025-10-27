  • Megjelenítés
Washingtonban tisztázhatja nézeteltérését Orbán Viktor és Donald Trump
Gazdaság

Washingtonban tisztázhatja nézeteltérését Orbán Viktor és Donald Trump

MTI
|
Portfolio
Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter sajtótájékoztató keretében reagált Matt Whitaker amerikai NATO-nagykövet reggeli nyilatkozatára, amelyben az amerikai politikus az orosz energiafüggőség miatt bírálta a magyar kormányt. A külügyi tárca vezetője nyilatkozatában kiemelte, hogy az orosz energetikai szektort sújtó amerikai szankciók hatályba lépése még odébb van, így a magyar energiaellátást nem fenyegeti közvetlen veszély. A kérdésről szükség esetén a jövő héten Orbán Viktor és Donald Trump személyesen is egyeztethet, a magyar kormányfő ugyanis Washingtonba látogat.

Szijjártó Péter, a Külgazdasági- és Külügyminisztérium tárcavezető az izraeli kollégájával, Gideon Szaárral tartott közös sajtótájékoztatóján Matt Whitaker amerikai NATO-nagykövet friss nyilatkozatára reagálva kiemelte, hogy az orosz energetikai szektort érintő amerikai szankciók még nem léptek hatályba, így semmifajta ellátásbeli kiesést nem jelentenek Magyarország számára.

A külügyminiszter tájékoztatása szerint a kérdésről Orbán Viktor miniszterelnök a jövő heti egyesült államokbeli látogatásán személyesen is konzultálhat majd Donald Trump elnökkel.

Ami az amerikai szankciókat illeti, mivel azok hatályba lépése még odébb van, ezért egyelőre semmifajta kiesést vagy nehézséget nem okoznak az Oroszországból származó energiaimport tekintetében

- jelentette ki Szijjártó.

Kapcsolódó cikkünk

Trump embere keményen üzent Magyarországnak: „le fog állni az orosz olajvezeték, ideje lépni"

A miniszter, újságírói kérdésekre válaszolva, arról is beszámolt, hogy előző heti washingtoni tárgyalásain az világossá vált számára, hogy az Egyesült Államok egyáltalán nem mondott le a budapesti békecsúcs megtartásának lehetőségéről.

A kérdés, hogy mikor ér el az előkészítés abba a helyzetbe, hogy egy ilyen békecsúcsnak kézzelfogható eredménye legyen, hogy a béke végre vissza tudjon térni Közép-Európába

- mondta a tárcavezető.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
argentina peso
Gazdaság
Az USA és a befektetők is ünneplik a láncfűrészes elnök győzelmét
Pénzcentrum
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility