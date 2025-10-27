Washingtonban tisztázhatja nézeteltérését Orbán Viktor és Donald Trump

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter sajtótájékoztató keretében reagált Matt Whitaker amerikai NATO-nagykövet reggeli nyilatkozatára, amelyben az amerikai politikus az orosz energiafüggőség miatt bírálta a magyar kormányt. A külügyi tárca vezetője nyilatkozatában kiemelte, hogy az orosz energetikai szektort sújtó amerikai szankciók hatályba lépése még odébb van, így a magyar energiaellátást nem fenyegeti közvetlen veszély. A kérdésről szükség esetén a jövő héten Orbán Viktor és Donald Trump személyesen is egyeztethet, a magyar kormányfő ugyanis Washingtonba látogat.

Szijjártó Péter, a Külgazdasági- és Külügyminisztérium tárcavezető az izraeli kollégájával, Gideon Szaárral tartott közös sajtótájékoztatóján Matt Whitaker amerikai NATO-nagykövet friss nyilatkozatára reagálva kiemelte, hogy az orosz energetikai szektort érintő amerikai szankciók még nem léptek hatályba, így semmifajta ellátásbeli kiesést nem jelentenek Magyarország számára.

A külügyminiszter tájékoztatása szerint a kérdésről Orbán Viktor miniszterelnök a jövő heti egyesült államokbeli látogatásán személyesen is konzultálhat majd Donald Trump elnökkel.

Ami az amerikai szankciókat illeti, mivel azok hatályba lépése még odébb van, ezért egyelőre semmifajta kiesést vagy nehézséget nem okoznak az Oroszországból származó energiaimport tekintetében

- jelentette ki Szijjártó.

A miniszter, újságírói kérdésekre válaszolva, arról is beszámolt, hogy előző heti washingtoni tárgyalásain az világossá vált számára, hogy az Egyesült Államok egyáltalán nem mondott le a budapesti békecsúcs megtartásának lehetőségéről.

A kérdés, hogy mikor ér el az előkészítés abba a helyzetbe, hogy egy ilyen békecsúcsnak kézzelfogható eredménye legyen, hogy a béke végre vissza tudjon térni Közép-Európába

- mondta a tárcavezető.

