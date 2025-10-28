  • Megjelenítés
A 80 év után előkerült Picasso-kép francia aukciós rekordért kelt el a neves párizsi műtárgyvásáron
Nem várt tűzijátékkal lepte meg a műtárgypiac sorsa miatt aggódókat az Art Basel Paris 2025 – a nemzetközi vásár eseményeit követő elemzők szerint az aggasztó jelek ellenére egyértelműen felfelé tart a műkereskedelem. Történelmet írt egy Modigliani-, illetve egy Picasso-alkotás is.

A Louvre-rablás, a felújítás miatt öt esztendőre bezáró Centre Pompidou záróperformansza sem terelte el a közönséget a Grand Palais-tól, ahol 41 országot képviselve 206 galéria terítette ki a portékáját az Art Basel Paris 2025 műtárgyvásáron. A premier előtti első látogatók „felsőbbrendű” kiválasztottak voltak, utánuk jöttek a VIP-k. Majd a harmadik napon, a venissage-on, azok vehettek részt, akik megfizették a kivételes bánásmódot, beleértve a pezsgőt. Csekély 1300 eurójuk bánta ezt, míg a másnapi normál belépők 45 euróba kerültek.

Premier előtti mazsolázgatás

A kiváltságosok a hivatalos nyitás előtt két nappal kimazsolázhatták a nagy galériák árukészletét. A premier előtti üzletek között kiemelkedő volt

  • a Hauser & Wirth-nél eladott Gerhard Richter-alkotás, az 1987-es absztraktért 19,8 millió eurót fizettek;
  • míg David Zwirnernél 6,5 millió eurót ért az amerikai modernista Ruth Asawa szobra.

A nagyobb szereplők kivétel nélkül elégedettek voltak a lehetőséggel élvezve egy válogatott kör koncentrált figyelmét, ugyanakkor a kisebb kereskedők nem értékelték felhőtlenül a játékszabályokat, amelyben nyilvánvaló hátrányba kerültek. A vevők azt sem tudták, melyik galéria vendégei – panaszolták többen.

  • A Nahmad Contemporary Galéria harangozta be a legdrágább portékát, egy 50 millióra dollárra taksált vásznat, amiről csak annyit lehetett tudni, hogy Picasso alkotása, de hogy a Párizsba vitt tíz Picasso-mű közül melyikről van szó, azt titokban tartották. A találgatások szerint egy 1941-es Dora Maar portré lehet a blue chip, a festményt 1989-ben 1,8 millió dollárért árverezte el a Sotheby’s.
  • A későbbi nagyobb ügyletek között Julie Mehretu 2007-es alkotását említik, a White Cube 11 millió euróért adott túl rajta. A londoni galéria a német Georg Baselitz szobrát is eladta 2,5 millió euróért,
  • a New York-i Pace-nél pedig elkelt egy Modigliani-mű 10 millió dollárért.

A kisebb galériákban 10-20 ezer eurós tételek forogtak, de mint azt többen is panaszolták, az eladások korántsem fedezik megjelenési költségeiket. Nélkülük viszont nincs művészeti vásár. Hogy mennyire fontosnak tartja jelenlétüket a szervező, azt jelzi, hogy az Art Basel, ha nem is verte nagydobra, diszkontálja számukra a részvételi díjakat. Az „elsőbálozókat”, ezúttal 25 galériát értesítette arról, hogy 20%-kal kevesebbet kell fizetniük a standért, míg a másodszor megjelentek 10% kedvezményt kaptak. Ígéretük szerint jövőre 5%-kal megemelik a kedvezményt, ami azért levegővételhez juttatja a kisebb kereskedőket, akik nehezen gazdálkodják ki a borsos költségeket.
A First Thursday, egy londoni művészeti adatszolgáltató felmérése szerint a galériák 46%-a átlag 40 ezer dollárt költ egyetlen vásári megjelenésre, és a megkérdezettek ötöde 66 és 133 ezer dollár közötti költségről számolt be.

90%-os elkelési ráta a Christie's-nél

A rivaldafény természetesen a nyilvános aukcióknak dukált. A Christie’s 31 országból 214 licitálót regisztrált a 20-21. századi művekből álló árverésére. 74 millió eurót tett ki a bevétel kalapácsáron, az elkelési arány 90% körül volt.

Egy szokatlanul nagyméretű Yves Klein-alkotás volt a figyelem középpontjában.

A 18,4 millió euróért elkelt Kalifornia (IKB 71) egyike azon kevés Klein-festménynek, amely címmel is rendelkezik.

Az alkotást arról az amerikai államról nevezték el, ahol a művet röviddel az 1961-es elkészülte után kiállították. A Párizsban élő Klein csak egyszer járt az Egyesült Államokban, amikor meglátogatta régi támogatóját, Virginia Dwant, egy legendás Los Angeles-i galéria tulajdonosát. Klein a következő évben, 1962-ben hunyt el viharos karrier után, mindössze 34 éves korában. A monochrom kék című alkotás 2005 óta egy New York-i, előtte egy svájci gyűjteményt gazdagított.

Modigliani-műért ennyit még nem fizettek Párizsban

A Sotheby’s rendezvényén Modigliani festménye, a Bust of Elvira (1919) 27 millió euróért talált vevőt, egy másik Modigliani-portré is elkelt 10,6 millió euróért. Mindkettő magángyűjteményben lapult 65 évig.

A Sotheby’s szerint soha ennyiért nem adtak el Modigliani-művet Párizsban, és az aukciósház összbevétele is rekordot jelent: a tavalyinál 50%-kal többet, közel 90 millió eurót tett ki a modern és szürrealista képek értékesítésből származó összeg.

A másik sztártétel a belga szürrealista festőművész, René Magritte alkotása volt. A feleségét megörökítő sorozatának egyik, drámai történetű példánya, a „La Magie noire” 90 éven át a Spaak-család birtokában volt. A mű becsértékét megduplázva 10,7 millió euróért kelt el.

A drámaíró Claude Spaak 1931-ben ismerkedett meg René Magritte-tal. Ezt követően komoly támogatója lett a művésznek, aki akkortájt nehéz körülmények között élt. Claude Spaak segített Magritte más képeinek eladásában, még havi juttatást is kijárt neki a szürrealizmus iránt érdeklődő gyűjtők körében.
A „Fekete mágiát” 1934-ben Claude Spaak sógornője, Alice Lorge, egy belga iparmágnás (Émile Happe) felesége vásárolta meg, első gyermeke születését ünnepelte ezzel. Claude Spaak 1936-ban Párizsba készülvén megbízta Magritte-ot címerének megtervezésével. Magritte, a színházat és az írást megidéző címert készített számára.
A háború a francia fővárosban érte Claude Spaakot és feleségét, Suzanne Lorge-ot. Suzanne tagja lett a náciellenes Orchestre rouge (Vörös zenekar) nevű kémhálózatnak, és pénze, kapcsolatai révén 163 zsidó gyermeket, többeket saját otthonában rejtegetve, megmentett a deportálástól. 1943 októberében a hálózat 600 másik tagjával együtt letartóztatták, és 1944 augusztusában, néhány nappal Párizs felszabadulása előtt a Gestapo kivégezte.
Claude Spaak túlélte a vészterhes időket, íróként lett ismert, néhány Magritte-ot is sikerült megőriznie, 1990-ben Párizsban hunyt el. A Fekete mágia a családnál maradt, most Alice Lorge leszármazottai dobták piacra.

Rekordot döntött a Picasso-mű

Az aukciós porondon a Sotheby’s és a Christie’s mellett hazai fellépő is volt. A Drouot Picasso egyik főművét kalapálta el, a szerencsés vevő jutalékokkal együtt 32 millió eurót fizetett be a francia árverező kasszájába a Buste de femme au chapeau à fleurs (Női mellkép virágos kalapban) című vászonért.

A 80 esztendőnyi rejtőzködés után előkerült kép francia aukciós rekordot ért el,

és a vevő valószínűleg David Nahmad volt, akinek párizsi vásári standján egyidejűleg kiállított Picasso-alkotások sorsát egyelőre csak találgatják.

Picasso-művekkel, „hivatalosan nem eladó” alkotásokkal csábította a látogatókat az Acquavella is, de nyilván van az a pénz, becslések szerint több tízmillió euró, ami már tárgyalási alap lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

