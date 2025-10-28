A Goldman Sachs vezére szerint nincs rendszerszintű kockázat a hitelpiacon

Az amerikai First Brands Group és a Tricolor Holdings csődje után felerősödött aggodalmakra reagálva Solomon a Bloomberg TV-nek adott interjúban kijelentette:

nem lát közelgő rendszerszintű veszélyt.

Nem látok a néhány problémás hitelhelyzetben olyat, ami miatt azt kellene mondanom, hogy rendszerszintű problémával állunk szemben

– fogalmazott.

Megismételte korábbi álláspontját, miszerint a feltételezett csalásokhoz köthető regionális banki veszteségek inkább idioszinkratikus esetek. Ugyanakkor hangsúlyozta: a hitelezési sztenderdek betartásában ébernek kell maradni.

A magánhitelezés a pénzügyi válság óta mintegy 1700 milliárd dolláros iparággá nőtt, részben a kereskedelmi bankokra vonatkozó szigorúbb szabályozás és a kockázatcsökkentési törekvések hatására.

Közben nő a félelem, hogy a szektorban és a tágabb értelemben vett tőkeáttételes hitelpiacokon megjelenő repedések gyorsan átterjedhetnek a bankokra és a szélesebb gazdaságra. A First Brands és a Tricolor bukása után a JPMorgan Chase vezérigazgatója, Jamie Dimon úgy fogalmazott: "ha látsz egy csótányt, valószínűleg van több is".

Solomon hozzátette: ha a gazdaság élesen lassulna, vagy egy jelentős makrogazdasági sokk megingatná a piaci bizalmat, a veszteségek a rendszer egészében megjelennének.

De ez nem azonos egy rendszerszintű válsággal

– emelte ki.

Címlapkép forrása: Portfolio