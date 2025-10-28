  • Megjelenítés
A rezsicsökkentéssel rohan az államcsődbe egy egész ország
Gazdaság

A rezsicsökkentéssel rohan az államcsődbe egy egész ország

Portfolio
A Nemzetközi Valutaalappal (IMF) zajló tárgyalások közben felerősítette a költségvetési kockázatokkal kapcsolatos aggodalmakat, hogy Szenegálban Ousmane Sonko miniszterelnök bejelentette a lakossági villamosenergia- és üzemanyagköltségek csökkentését. A befektetők azonnal elfordultak az ország euró- és dollárkötvényeitől.

A befektetők attól tartanak, hogy a Szenegálban most bejelentett rezsicsökkentési támogatások bővítése felboríthatja az erősen eladósodott ország költségvetési pályáját.

A 2028-ban lejáró, euróban denominált kötvény 2 centet veszített, 82,88 centre esett az eurón. A 2022-es dollárkötvény szintén gyengült, 1,43 centtel 69,32 centre a dolláron.

Az IMF képviselői jelenleg Dakarban tárgyalnak egy új hitelprogramról, és a szervezet korábban az energiatámogatások fokozatos kivezetését sürgette a költségvetés fenntarthatósága érdekében.

Befektetők szerint aggasztó jelzés, hogy a kormány épp az IMF-látogatás idején ígért lakossági tehercsökkentést, ami a támogatási kiadások növekedéséhez vezethet.

„Miközben kétségtelenül lehet azzal érvelni, hogy a nemzetközi olajárak csökkenése miatt Szenegál energiatámogatásának költsége még így is jelentősen alacsonyabb lesz a korábbi éveknél, eddig az volt az érzékelés, hogy az IMF kifejezett korrekciót szeretne látni a díjszabási struktúrában” – mondta Thalia Petousis, az Allan Gray portfóliókezelője a Reutersnek.

Szenegál közben azzal küzd, hogy az államadósság a GDP több mint 100 százalékára emelkedett, miután napvilágra kerültek olyan, többmilliárdos kötelezettségek, amelyeket az előző kormányzat nem jelentett az IMF-nek.

A Valutaalap igazgatóságának jóvá kell hagynia egy, a téves jelentésekhez kapcsolódó mentességet; ennek hiánya tavaly az IMF 1,8 milliárd dolláros programjának befagyasztásához vezetett.

A hónap elején közzétett adatok érdemi növekedést jeleztek az előrejelzett adósságszolgálati kifizetésekben, miután a kormány mintegy 3,2 ezermilliárd CFA-frankkal (5,8 milliárd dollárral) megemelte az összegre vonatkozó becslést.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
donald tusk
Gazdaság
Feszült határhelyzet: Lengyelország újra nyit Oroszország szövetségese felé
Pénzcentrum
Ezért vannak horror árak valójában a magyar boltokban: az árrésstop csak tapasz a nyílt sebre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility