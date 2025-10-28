A rezsicsökkentéssel rohan az államcsődbe egy egész ország

A Nemzetközi Valutaalappal (IMF) zajló tárgyalások közben felerősítette a költségvetési kockázatokkal kapcsolatos aggodalmakat, hogy Szenegálban Ousmane Sonko miniszterelnök bejelentette a lakossági villamosenergia- és üzemanyagköltségek csökkentését. A befektetők azonnal elfordultak az ország euró- és dollárkötvényeitől.

A befektetők attól tartanak, hogy a Szenegálban most bejelentett rezsicsökkentési támogatások bővítése felboríthatja az erősen eladósodott ország költségvetési pályáját.

A 2028-ban lejáró, euróban denominált kötvény 2 centet veszített, 82,88 centre esett az eurón. A 2022-es dollárkötvény szintén gyengült, 1,43 centtel 69,32 centre a dolláron.

Az IMF képviselői jelenleg Dakarban tárgyalnak egy új hitelprogramról, és a szervezet korábban az energiatámogatások fokozatos kivezetését sürgette a költségvetés fenntarthatósága érdekében.

Befektetők szerint aggasztó jelzés, hogy a kormány épp az IMF-látogatás idején ígért lakossági tehercsökkentést, ami a támogatási kiadások növekedéséhez vezethet.

„Miközben kétségtelenül lehet azzal érvelni, hogy a nemzetközi olajárak csökkenése miatt Szenegál energiatámogatásának költsége még így is jelentősen alacsonyabb lesz a korábbi éveknél, eddig az volt az érzékelés, hogy az IMF kifejezett korrekciót szeretne látni a díjszabási struktúrában” – mondta Thalia Petousis, az Allan Gray portfóliókezelője a Reutersnek.

Szenegál közben azzal küzd, hogy az államadósság a GDP több mint 100 százalékára emelkedett, miután napvilágra kerültek olyan, többmilliárdos kötelezettségek, amelyeket az előző kormányzat nem jelentett az IMF-nek.

A Valutaalap igazgatóságának jóvá kell hagynia egy, a téves jelentésekhez kapcsolódó mentességet; ennek hiánya tavaly az IMF 1,8 milliárd dolláros programjának befagyasztásához vezetett.

A hónap elején közzétett adatok érdemi növekedést jeleztek az előrejelzett adósságszolgálati kifizetésekben, miután a kormány mintegy 3,2 ezermilliárd CFA-frankkal (5,8 milliárd dollárral) megemelte az összegre vonatkozó becslést.

