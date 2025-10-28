  • Megjelenítés
Ahogy van, elvágták a koronavírussal kapcsolatos legdurvább hatásokról szóló kutatásokat
Gazdaság

Ahogy van, elvágták a koronavírussal kapcsolatos legdurvább hatásokról szóló kutatásokat

Portfolio
Lényegében teljesen visszavágta a long Covid-kutatás finanszírozását a német kormány, noha korábban bőkezű támogatást ígért a területnek. A döntés különösen ellentmondásos, mert a betegség társadalmi és gazdasági terhei továbbra is hatalmasak, miközben célzott terápiák még nem állnak rendelkezésre. Szakértők arra figyelmeztetnek: a kutatás lassítása hosszabb távon nagyobb költségekkel és súlyosabb egészségügyi következményekkel járhat.

A német szövetségi költségvetésben gyakorlatilag eltűntek az új források a hosszú Covid (long covid) kutatására, noha az egészségügyi tárca korábban ennek ellenkezőjét ígérte. A jelenlegi tervezet

mindössze mintegy 16 millió eurót tartalmaz erre a célra, szemben az előző ciklus 140–150 milliós keretével, miközben a krónikus poszt-Covid és ME/CFS becsült társadalmi-gazdasági terhe évente meghaladhatja a 63 milliárd eurót.

A kutatók szerint a támogatások visszavágása hosszú távon jóval drágább lehet, mert lassítja a terápiák fejlesztését és a betegek visszaintegrálását.

A költségvetési dokumentumok szerint 15 millió eurót különítenek el a gyermekek és fiatalok ellátási modellprojektjeire, körülbelül 200 ezer eurót pedig tájékoztatásra és tanácsadásra.

A minisztérium ugyan továbbra is a prioritások között sorolja a long és post Covid témát, ám a 41,5 milliós kutatási keret hét másik nagy terület között oszlik meg, többek közt a női egészség, a digitalizáció és a prevenció között. A tárca válasza kitérő volt arra a kérdésre, miért nincsenek új források, és hogyan egyeztethető ez össze a miniszter korábbi, támogató üzenetével.

A kutatási felelősséggel rendelkező oktatási és kutatási minisztérium sem biztosít külön, kizárólag long Covidra fordítható pénzt. Bár 2026-ban mintegy 187 millió eurót terveznek „népbetegségekre” fordítani – ide sorolva a daganatos és kardiovaszkuláris betegségeket, diabéteszt, demenciát és mentális kórképeket –, a poszt-Covid kutatás csak ezek egy részprogramjában, többek között az egyetemi orvoslás nemzeti hálózatán keresztül jelenik meg.

A Handelsblattnak bizottsági források szerint összesen mintegy 16 millió euró juthat ténylegesen long Covid célokra.

A hosszú távú gazdasági kár már most óriási: 2020 és 2024 között meghaladta a 250 milliárd eurót, a becslések szerint pedig évente 63 milliárdos terhet ró a gazdaságra a tartós egészségkárosodás és munkakiesés. Az érintettek száma továbbra is magas, 2024-ben mintegy 871 ezer ember szenvedett long Coviddal és 650 ezer ME/CFS-sel Németországban. A szakértők szerint a betegség gyakran évekre ellehetetleníti a munkaképességet, és a visszalépő állami kutatási forrásokat legfeljebb alapítványok pótolhatják – jóval gyengébb kapacitással.

A helyzet súlyát jelzi, hogy bár néhány, más betegségekre fejlesztett gyógyszert már engedélyeztek, a long Covidra célzott terápiák még nem léteznek.

A kutatók szerint a finanszírozás visszavágása lassítja a kezelések megszületését, és súlyosbítja a társadalmi terheket. A betegek beszámolói és az öngyilkossági esetekről szóló jelentések az érintettek kilátástalan helyzetére utalnak, miközben a kutatások szerint minden új fertőzés növeli a maradandó egészségkárosodás kockázatát.

Címlapkép forrása: Michaela Handrek-Rehle

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-2169725063-fomc-gazdaság-kamatdöntés-monetáris-politika-pénzügy-részvény-tőzsde-árfolyam-gazdaság-jegybank-kamatdöntés-monetáris-politika-pénzügy-részvény-tőzsde
Portfolio signature
Jön az újabb kamatvágás, de a Fed-nek most másra is kell figyelnie
Pénzcentrum
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility