Ahogy van, elvágták a koronavírussal kapcsolatos legdurvább hatásokról szóló kutatásokat

Lényegében teljesen visszavágta a long Covid-kutatás finanszírozását a német kormány, noha korábban bőkezű támogatást ígért a területnek. A döntés különösen ellentmondásos, mert a betegség társadalmi és gazdasági terhei továbbra is hatalmasak, miközben célzott terápiák még nem állnak rendelkezésre. Szakértők arra figyelmeztetnek: a kutatás lassítása hosszabb távon nagyobb költségekkel és súlyosabb egészségügyi következményekkel járhat.

A német szövetségi költségvetésben gyakorlatilag eltűntek az új források a hosszú Covid (long covid) kutatására, noha az egészségügyi tárca korábban ennek ellenkezőjét ígérte. A jelenlegi tervezet

mindössze mintegy 16 millió eurót tartalmaz erre a célra, szemben az előző ciklus 140–150 milliós keretével, miközben a krónikus poszt-Covid és ME/CFS becsült társadalmi-gazdasági terhe évente meghaladhatja a 63 milliárd eurót.

A kutatók szerint a támogatások visszavágása hosszú távon jóval drágább lehet, mert lassítja a terápiák fejlesztését és a betegek visszaintegrálását.

A költségvetési dokumentumok szerint 15 millió eurót különítenek el a gyermekek és fiatalok ellátási modellprojektjeire, körülbelül 200 ezer eurót pedig tájékoztatásra és tanácsadásra.

A minisztérium ugyan továbbra is a prioritások között sorolja a long és post Covid témát, ám a 41,5 milliós kutatási keret hét másik nagy terület között oszlik meg, többek közt a női egészség, a digitalizáció és a prevenció között. A tárca válasza kitérő volt arra a kérdésre, miért nincsenek új források, és hogyan egyeztethető ez össze a miniszter korábbi, támogató üzenetével.

A kutatási felelősséggel rendelkező oktatási és kutatási minisztérium sem biztosít külön, kizárólag long Covidra fordítható pénzt. Bár 2026-ban mintegy 187 millió eurót terveznek „népbetegségekre” fordítani – ide sorolva a daganatos és kardiovaszkuláris betegségeket, diabéteszt, demenciát és mentális kórképeket –, a poszt-Covid kutatás csak ezek egy részprogramjában, többek között az egyetemi orvoslás nemzeti hálózatán keresztül jelenik meg.

A Handelsblattnak bizottsági források szerint összesen mintegy 16 millió euró juthat ténylegesen long Covid célokra.

A hosszú távú gazdasági kár már most óriási: 2020 és 2024 között meghaladta a 250 milliárd eurót, a becslések szerint pedig évente 63 milliárdos terhet ró a gazdaságra a tartós egészségkárosodás és munkakiesés. Az érintettek száma továbbra is magas, 2024-ben mintegy 871 ezer ember szenvedett long Coviddal és 650 ezer ME/CFS-sel Németországban. A szakértők szerint a betegség gyakran évekre ellehetetleníti a munkaképességet, és a visszalépő állami kutatási forrásokat legfeljebb alapítványok pótolhatják – jóval gyengébb kapacitással.

A helyzet súlyát jelzi, hogy bár néhány, más betegségekre fejlesztett gyógyszert már engedélyeztek, a long Covidra célzott terápiák még nem léteznek.

A kutatók szerint a finanszírozás visszavágása lassítja a kezelések megszületését, és súlyosbítja a társadalmi terheket. A betegek beszámolói és az öngyilkossági esetekről szóló jelentések az érintettek kilátástalan helyzetére utalnak, miközben a kutatások szerint minden új fertőzés növeli a maradandó egészségkárosodás kockázatát.

