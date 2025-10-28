  • Megjelenítés
Bill Gates váratlanul megszólalt a világvége-szemléletről
Bill Gates váratlanul megszólalt a világvége-szemléletről

Portfolio
Bill Gates szerint túlzottan borúlátó a klímaváltozással kapcsolatos közbeszéd, és fontosabb lenne az emberi jólét középpontba helyezése a környezetvédelmi stratégiákban – írta a Bloomberg.

A Microsoft társalapítója és milliárdos filantróp kedden közzétett feljegyzésében kritizálta a klímaváltozással kapcsolatos „világvége-szemléletet”. Gates, aki régóta a globális felmelegedés elleni küzdelem szószólója, úgy véli,

hogy ha kizárólag a hőmérséklet-emelkedés elleni harcra összpontosítunk, akkor olyan problémák, mint az emberi egészség és az egyenlőség háttérbe szorulhatnak.

A klímaváltozás komoly probléma, de nagy előrelépéseket tettünk” – írta Gates. Hangsúlyozta, hogy továbbra is támogatni kell azokat az áttöréseket, amelyek segítik a világot a nulla kibocsátás elérésében, de nem szabad emiatt csökkenteni az egészségügyi és fejlesztési programok finanszírozását, amelyek segítik az embereket a klímaváltozással szembeni ellenálló képesség kialakításában.

Gates szerint ideje az emberi jólétet a klímastratégiák középpontjába helyezni, ami magában foglalja a zöld prémium nullára csökkentését, valamint a mezőgazdaság és az egészségügy fejlesztését a szegény országokban.

Figyelmeztetett, hogy a világvége-szemlélet miatt a klímavédők túlságosan a rövid távú kibocsátási célokra összpontosítanak, ami eltereli az erőforrásokat a melegebb bolygón való élet javítását célzó hatékonyabb megoldásoktól.

A milliárdos szerint a novemberben Brazíliában kezdődő ENSZ klímacsúcsnak (COP30) arra kellene összpontosítania, hogyan lehet a legjobban alkalmazkodni a valósághoz és biztosítani, hogy az emberi jólét prioritás legyen.

Ez egy lehetőség arra, hogy újra a legfontosabb mérőszámra összpontosítsunk, ami még a kibocsátásnál és a hőmérséklet-változásnál is fontosabb: az életminőség javítására

– tette hozzá Gates.

Gates tisztában van azzal, hogy megjegyzései kritikát válthatnak ki egyes klímavédők részéről, és hangsúlyozta, hogy továbbra is elismeri, hogy a klímaváltozás problémáját meg kell oldani. Hozzátette, hogy nézeteit a Gates Alapítványnál végzett munkája is alakította, amelynek legfőbb prioritása a szegény országok egészségügye és fejlesztése.

