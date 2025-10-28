  • Megjelenítés
Bombasztikus ígéretet kapott a kormánytól a magyar anyák egyharmada
Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden Sárospatakon jelentős adópolitikai ígéretet tett: 2030-ig minden gyermeket nevelő édesanya teljes személyi jövedelemadó-mentességet kapna Magyarországon - szúrta ki a Telex. Új elemként ez azt jelentené, hogy az adómentesség az egygyermekes anyákra is kiterjedne, ők a kiskorú gyermeket nevelők körében 37% feletti arányt képviselnek.

A miniszter a Lázárinfó nevű lakossági fórumon a kormány adópolitikájának eredményeit ismertette, majd jövőbeli terveit vázolta. Mint mondta: "

2030-ra oda kell eljutni, hogy Magyarországon, aki gyereket vállal, nőként egész életében adómentes maradjon.

A kormánynak az anyák adózását érintő családpolitikai intézkedései több lépcsőben valósulnak meg. A miniszterelnök idei februári évértékelőjében jelentette be, hogy a két vagy több gyermeket nevelő édesanyák élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentességet kapnak. A háromgyermekes édesanyák kedvezménye már október 1-jétől érvényes, míg a kétgyermekes anyáknál 2026. januárjától, életkori csoportok szerint, fokozatosan vezetik be, elsőként a 40 év alattiak számára.

Az Országgyűlés tavaszi döntése alapján 2026. januárjától a 30 év alatti, egy gyermeket nevelő édesanyák is mentesülnek az szja fizetése alól.

Az egygyermekes anyák élethosszig tartó adómentességéről korábban nem esett szó kormányzati szinten; ezt a lehetőséget Lázár János most vetette fel először.

A KSH népszámlálási adatai szerint a kiskorú gyermeket nevelő nők körében 2001-ben az egygyermekesek aránya 31,6 százalékot tett ki, amely 2022-re 37,1 százalékra emelkedett. Ezzel szemben a kétgyermekesek aránya 2001-ben még 45 százalék volt, ám 2022-re 38,9 százalékra csökkent.A már meglépett intézkedések nemcsak a kiskorú gyermeket nevelő anyákra, hanem az idősebbekre is vonatkoznak.

