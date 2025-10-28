  • Megjelenítés
Bréking: újraindult a termelés a Mol olajfinomítójában!
Gazdaság

Bréking: újraindult a termelés a Mol olajfinomítójában!

Portfolio
Csökkentett kapacitással elindult az üzemanyagtermelés a Dunai Finomítóban - írja a Mol a közleményében.

Az ütemtervek szerint halad a tűzesetben nem érintett üzemegységek újraindítása, így

csökkentett kapacitással újra elindulhatott az üzemanyagtermelés a Dunai Finomítóban.

A Mol hangsúlyozza, hogy

Magyarország ellátása biztosított: van elegendő üzemanyagunk.

A kárfelmérés továbbra is zajlik, a tényfeltáró munkacsoport vizsgálja, hogy milyen helyreállítási munkákra lesz szükség.

Háttér

Október 20-án tűz ütött ki a Mol százhalombattai finomítójának egyik legfontosabb egységében, az AV3-as desztillációs toronyban, amely

a teljes feldolgozási kapacitás mintegy 40 százalékát adja.

A tűzoltóságnak és a katasztrófavédelemnek a jelek szerint sikerült megakadályozniuk, hogy az AV3-as üzemegységen kívül más is kárt szenvedjen. A vállalat a 21-i sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: bár az AV3-as egység fontos szerepet játszik a finomító működésében, a termelés szempontjából nem kritikus egység, így az eset nem veszélyezteti a magyarországi üzemanyag-ellátást.

Az AV3 egy desztillációs torony, amely a nyersolaj-finomítás első és egyik legfontosabb lépését végzi. Feladata, hogy a beérkező nyersolajat különböző forráspontok és sűrűségek alapján frakcionálja, vagyis elválassza egymástól azokat az összetevőket, amelyek később önálló termékként vagy további feldolgozási alapanyagként szolgálnak. A Mol Dunai Finomítójában 3 ilyen egység található, amelyeket AV jelöléssel és számozással látnak el. Ezek közül gyulladt ki a harmadik.

A finomító teljes kapacitáson évente mintegy 8 millió tonna nyersolaj feldolgozására képes, amelyből az érintett egység körülbelül 3 millió tonnát tesz ki. Jelenleg azonban a Mol nem maximális kihasználtsággal üzemel, így a feldolgozott mennyiség éves szinten inkább 5–6 millió tonna körül alakul.

mol-dunai-finomito-dufi-vezetek-539545
A százhalombattai finomító lelke: a desztillációs torony - fotó: Portfolio
Nagyot drágulhat a benzin és a gázolaj

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset miatt

Mol: jelenleg nincs semmilyen arra utaló jel, hogy külső beavatkozás történt volna

Éjszakai tűzeset: rendkívüli tájékoztatást adott ki a Mol

Megszólalt Orbán Viktor az éjszakai tűzesetről

Címlapkép forrása: Portfolio

