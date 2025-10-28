Brutális lökést adna Putyin kulcsembere a háborúnak jövőre

Elvira Nabiullina orosz jegybankelnök szerint jövőre jelentős alapkamatcsökkentés jöhet – írja a Reuters. Az orosz gazdaság látványosan lelassult idén, alig lehet 1 százalék felett a növekedés. A legnagyobb problémát sokak szerint a magas kamatok jelentik, amelytől szenvednek az orosz vállalatok.

Az infláció lassulása jövőre lehetővé teheti a kulcskamat számottevő mérséklését – jelezte kedden Elvira Nabiullina, az orosz jegybank elnöke.

A jegybank tavaly 21 százalékra emelte az alapkamatot, ami a 2000-es évek eleje óta a legmagasabb szint. Azóta fokozatosan vág, és pénteken újabb 50 bázisponttal 16,5 százalékra csökkentette.

Ennek ellenére számos nagy orosz vállalat továbbra is túl magasnak tartja a kamatszintet.

„Pénteken bemutattuk frissített előrejelzésünket” – mondta Nabiullina az orosz parlament alsóházában, az Állami Dumában.

Ez jövőre kamatcsökkentéssel számol, feltéve, hogy a körülmények kedvezően alakulnak, és az infláció magabiztosan visszatér a célhoz. Ez jelentős csökkentési mozgásteret ad

– tette hozzá.

„Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy minden azon múlik, mennyire határozottan mérséklődik az infláció és az inflációs várakozás” – magyarázta.

Nabiullina azt is egyértelművé tette, hogy a túl korai lazítás ártana a gazdaságnak, mert a termelési kapacitások alkalmazkodása előtt pörgetné fel a keresletet.

Az idei évre Oroszország gazdasága látványosan lelassult: az idei, mindössze 1,2 százalékos növekedés messze elmarad a korábbi évek 4 százalék feletti tempójától, és a következő két évre várt 1,5 százalék körüli ütem sem jelent valódi felpattanást.

A gyenge teljesítményt az extrém szigorú monetáris politika, a visszaeső belső kereslet, a gyenge ipari szerkezet (melyet gyakorlatilag csak a hadiipar tart életben), valamint az alacsony olajárak és a szankciók hosszú távú hatásai egyaránt fékezik.

Bár a technikai recesszió elkerülhetőnek tűnik, a kilátások borúsak: a fogyasztás csak lassan élénkülhet, a költségvetési hiány nő, újabb adóemelések jöhetnek, és a háború elhúzódása tartósan nyomás alatt tartja a növekedést. Valójában csak a hadiipari termelés és az onnan érkező beruházási és fogyasztási bővülés tartja csak felszínen az orosz konjunktúrát.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images