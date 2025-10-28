  • Megjelenítés
Döntött az óriáscég: 14 ezer ember veszíti el a munkáját
Gazdaság

Döntött az óriáscég: 14 ezer ember veszíti el a munkáját

Az Amazon mintegy 14 ezer vállalati pozíciót szüntet meg, hogy egyszerűsítse szervezeti felépítését és féken tartsa a költségeket a mesterséges intelligenciába irányuló beruházások felfutása mellett - írja a Reuters.
Az Amazon kedden közölte, hogy

körülbelül 14 ezer állást vág le a vállalati állományból.

A lépés célja a szervezeti rétegek egyszerűsítése és a kiadások kordában tartása.

A cégnek tavaly év végén nagyjából 1,56 millió teljes és részmunkaidős dolgozója volt. A Reuters hétfőn még azt írta meg, hogy az Amazon akár 30 ezer vállalati állás megszüntetését is tervezi keddtől kezdve, részben a pandémia csúcsán történt túlfoglalkoztatás korrekciójaként.

Az Amazon az elmúlt hónapokban több részlegénél is részletekben hajtott végre leépítéseket. Érintett volt a könyvüzletág, az eszközök és szolgáltatások egysége, valamint a Wondery podcast-részlege.

Andy Jassy vezérigazgató júniusban azt mondta, hogy

a generatív mesterséges intelligencia eszközeinek terjedése a következő években csökkenteni fogja a vállalat teljes vállalati létszámát.

A vállalatok egyre gyakrabban alkalmaznak mesterséges intelligenciát szoftverkód írására és rutinfeladatok automatizálására. Ezzel költséget takarítanak meg, és mérséklik az emberi munkaerőtől való függést.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

