Feszült határhelyzet: Lengyelország újra nyit Oroszország szövetségese felé
Gazdaság

Portfolio
Lengyelország novemberben újra megnyit két határátkelőt Fehéroroszország felé, noha Tusk szerint csupán "próbaüzemben" – tudósított a Reuters. A lépés enyhülést jelent a belarusz határ körüli feszültségekben, amiket a

Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden bejelentette, hogy Lengyelország novemberben készen áll két újabb határátkelő – Bobrowniki és Kuźnica – megnyitására Fehéroroszország irányába.

Lengyelország szeptember 12-én zárta le határát Oroszország hadgyakorlatai és 21 orosz drón lengyel légtérbe való behatolása miatt. A kormány szeptember 23-án már újranyitott néhány vasúti egy közúti átkelőt.

A lengyel-fehérorosz határátkelőkön keresztül áramlik át a kontinens Kínával való szárazföldi áruforgalmának több mint 90 százaléka.

Tusk szerint a két új átkelőt "próbaüzemben" tervezik megnyitni, és ha a biztonsági helyzet indokolja, bármikor ismét lezárhatják őket.

A határhelyzet a térségben továbbra is feszült: Litvánia a múlt héten négyszer zárta le a vilniusi repülőteret és ideiglenesen a fehérorosz határt is, miután többször léggömbök hatoltak be a légterébe.

Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök „őrült átverésnek” nevezte a litván intézkedéseket, és azzal vádolta a Nyugatot, hogy hibrid háborút folytat Fehéroroszország és Oroszország ellen, újraélesztve a vasfüggöny-megosztottság korszakát.

Címlapkép forrása: EU

