  • Megjelenítés
FONTOS Még soha senki nem kaszált ekkorát a történelemben, de a mesterséges intelligencia romba döntheti az álmokat
Gödörben van a magyar nyugdíjrendszer, de ma nem nyugdíjreformra van szükség
Gazdaság

Gödörben van a magyar nyugdíjrendszer, de ma nem nyugdíjreformra van szükség

Nem meglepő, hogy hazánkban a választási kampányra fordulva a nyugdíjról a politikusok többet beszélnek a minimálnyugdíj emelését ígérve, illetve a 14. havi nyugdíjat lebegtetve – a nyugdíjasok sokan vannak, és jövőre szavazni fognak. Ezenkívül a hazai akadémikusi világ is mozgolódik – elég csak Simonovits András és Banyár József közelmúltban megjelent nyugdíj-koncepcióira utalni. De nemcsak mi gondolkodunk erről, az Európai Bizottság nemrégiben jelezte, hogy az elöregedő társadalmak és a csökkenő születésszám jelensége pénzügyi válságot hozhat Európában, ezért a kétezer milliárd eurós következő költségvetés támogatásait a nyugdíjrendszerek megszorító reformjához kötné. Nem megbántva az akadémikusokat, a jelen írásban a politikusok kijelentései alapján teszek két javaslatot a nyugdíjrendszert érintő további szükséges lépésekre, értékrendem szerint elsősorban a fenntarthatóságot tartva szem előtt.

Vegyük sorra az említett véleményeket!

A nyugdíjminimum emelése: Az öregségi nyugdíjak esetében érdemes a szociológiai hátteret is figyelembe venni: alacsony állami nyugdíjhoz a magyar rendszerben az alacsony életkereset, illetve a rövid szolgálati idő vezet. A rövid szolgálati idő inkább a nőkre jellemző – itt azonban nem szabad elfelejteni, hogy az alacsony szolgálati idő jelentős mértékben éppen a Nők40 miatt jöhet létre. Azt pedig minden magyar adófizető joggal kérdezi meg, hogy

miért is kell a korábbi nyugdíjba menetelt önként választókat még egy nyugdíjemeléssel is megjutalmazni?

Hasonló a helyzet az alacsony életkeresettel. Közismert tény, hogy a vállalkozók jelentős része minimálbérre volt/van bejelentve – nem mellékesen ők képezik a NYESZ-számlák és a nyugdíjbiztosítások elsődlegesen megcélzott vásárlókörét. Nem is eredménytelenül: a nyugdíjbiztosítási díjbevétel 2024-ben 172 milliárd forintra rúgott, ez az összeg közel akkora, mint a teljes nyugdíjpénztári szektor tagdíj jellegű bevételei (172,1 milliárd), pedig az utóbbi tartalmazza a munkáltatói befizetéseket is. Itt is felmerül a kérdés,

mi szükség van az öngondoskodási motiváció gyengítésére?

Van azonban jó hír is: a minimálnyugdíj-emelés minden további nélkül támogatható a rokkantnyugdíjasok esetében!

A 14 havi nyugdíj bevezetésének a megfontolása: csökkenő népesség, azon belül növekvő időskori függőségi ráta – a legalább 65 évesek és a 15-64 évesek számának hányadosa –, magas államadósság, alacsony növekedés mellett

csak egyet tudunk érteni magával a megfontolás tényével, amennyiben az a jelenlegi be nem vezetést jelenti.

A következő EU-s költségvetés szigorító nyugdíjreformokhoz kötése: teljes mértékben támogatható a Bizottság célkitűzése, ha az a demográfiai tényezőknek teljesen kitett felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek az ennek ki nem tett tőke- vagy várományfedezeti elemekkel való kiegészítésére irányul. Ez jelentős előrelépést jelentene a Bizottság által utoljára 2023. októberében elfogadott, kiegészített magyar helyreállítási és ellenállóképességi eszközhöz (RRF-hez) képest – ebben ugyanis sajnálatosan nem szerepel ilyen célkitűzés. Így az OECD által ezen a scope-pal elkészített szakértői jelentés sem tér ki erre a kellő részletezettséggel, abban a legnagyobb hatású intézkedés a nyugdíjkorhatár várható élettartam növekedéséhez kötése, érdemi még a járulék-emelés, illetve az értékelési képlet juttatás-csökkentő megváltoztatása. Az ezen alapon történő nyugdíjreformot a magyar kormány elutasította – teljesen indokoltan, hiszen az nem felelt meg az RRF-ben előre lefektetett kritériumoknak sem (versenyképességi és szerzett jogok, jogos várakozások tiszteletben tartása).

Mit kellene tenni?

A magyar nyugdíjrendszer jelenleg nincs reformképes állapotban – építőipari hasonlattal élve inkább barnamezős a beruházás, mintsem zöld. És itt nemcsak magánnyugdíjpénztári „zárványokra” gondolok, sokkal inkább az állami felosztó kirovó nyugdíjrendszer átláthatatlanságára, és az önkéntes (tőkefedezetű) nyugdíjrendszer folyamatainak befejezetlenségére. Bár hozzászoktunk a tervezhetetlenséghez, a népességcsökkenés és az időskori függőségi ráta emelkedése miatt mindenki akkor jár jobban, ha az állam újraelosztó szerepe csökken, az előtakarékosság szerepe nő, és működik az önkéntes tőkefedezetű nyugdíjtermékek teljes életciklusa – rövid távon erre van szükség.

Akárki is nyeri a 2026-os választásokat, jó, ha tisztában van azzal, hogy

gödörben józan ember nem iránytűt készít, hanem létrát

– azaz a továbblépéshez elsőként nem nyugdíjrendszer-reformban kell gondolkodnunk, hanem a jelenlegi nyugdíjrendszerünket kell alkalmazkodás-képesebbé tennünk. Ebben két gyakorlatias intézkedés különösen sokat segíthet:

1. Az állami nyugdíj tervezhetővé tétele.

A mai állami nyugdíjrendszer sajnos arra kérdésre nem ad rendszerszerű és kézenfekvő választ, hogy ha egy munkavállaló ma menne nyugdíjba, akkor az államtól nagyjából mennyi pénzre számíthatna? A feladat nem egyszerű, de nem is túl bonyolult, ha a számítás alapját egy, a nyugdíjbiztosítás nyilvántartásába bejelentett adatokra vonatkozó egyeztetési eljárást lezáró kimutatás képezi – a rendelkezésre álló adatokra épített számoló algoritmussal a fenti kérdésre a válasz megadható, akár az interneten sokak által hozzáférhető formában is. Ez nem igényel nyugdíjreformot, viszont a kiszámíthatóságot és tervezhetőséget – ezáltal az előgondoskodás alapját – jelentősen megnövelné. 

2. A nyugdíjcélú megtakarítási termékek járadékosítása.

Alapvető probléma, hogy a nyugdíjcélú megtakarítási termékek tőke-akkumulációja többé-kevésbé működik, a dekummuláció egyáltalán nem. A mintegy kétmillió öregségi nyugdíjasnak mintegy 2 ezreléke részesül nyugdíj-előtakarékossági termékekből származó járadékban, így gyakorlatilag nincs a nyugdíj mellett megtakarítási termékekből származó érdemi jövedelem-kiegészítés.

A legnagyobb ügyfélkörrel rendelkező önkéntes nyugdíjpénztári rendszert tekintve a következő mondható el: annak ellenére, hogy a nyugdíjpénztári rendszer már több mint harmincéves, a tagok létszáma egymillió feletti, évente legalább 15 ezer pénztártag megy nyugdíjba, és a szektor 2024-ben nagyságrendileg 20 milliárd forint adójóváírásban részesült, az MNB adatai alapján 2024-ben a szektorban csak mintegy ezer fő számára összesen nem egészen egymilliárd forint került járadékként kifizetésre. Sajnos a NYESZ-számlák és a nyugdíjbiztosítás esetében sem jobb a helyzet.

Sürgős szükség volna a nyugdíjcélú megtakarítási termékek járadék-fázisának gondosabb kormányzati szabályozására, egyidejűleg a fogyasztóvédelmi funkció komolyan vételére. (Ez utóbbi feladat Magyarországon a Nemzeti Banknál van, de az előző jegybanki vezetés alatt elég szerencsétlen módon nem kapott megfelelő hangsúlyt a nyugdíj-előtakarékossági termékek esetében.)

Ha ez a két lépés megvalósul, akkor mondhatjuk el, hogy a nyugdíjrendszert illetően eljött az iránytű-nézegetés ideje, lehet és érdemes reformról beszélni – rövid távon marad a gödör és a politikusi kampányígéretek.

Kapcsolódó cikkünk

Jöhet a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés: itt vannak a legújabb javaslatok

Miközben Franciaország lázad, Olaszország csendben megoldja a nyugdíjkorhatár-kérdést

Akkora a baj a magyar nyugdíjrendszerrel, hogy Brüsszel felelősségre vonná a kormányt

A franciák felfüggesztik a nyugdíjreformot – Azonnal reagáltak a piacok

Nyugdíjbomba robbanhat a francia gazdaságban, ha ezt az egyet meglépik

Magyar Péter: a Tisza-kormány bevezeti a 120 ezer forintos minimálnyugdíjat

Itt vannak a hatalmas megtakarítások friss számai – mibe fektetnek most az európaiak?

Fontos hír a nyugdíjasoknak: még magasabb nyugdíjemelést jelentett be Gulyás Gergely!

Nyugdíjpokol vár a magyarokra? Az uniós rangsor szégyenpadjára került a nyugdíjrendszerünk

Történelmi felfordulást hoz a nyugdíjreform, az állampapírok ihatják meg a levét

Az egyéni nyugdíjszámlák bevezetése is része lehetne egy hazai nyugdíjreformnak

Akár felbruttósítást és foglalkoztatói pillért is hozhatna a nyugdíjreform

Szigorítani a Nők40-et, ismét legyen járulékplafon? – Ezek lehetnek a nyugdíjreform könnyen megvalósítható elemei

Minél előbb fel kell számolni a nők kedvezményes nyugdíját? Javaslatok nyugdíjreformra

Gyermekneveléshez kötni a nyugdíj összegét? A szakértő szerint ez a megoldás

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
lukoil orosz olajvállalat
Gazdaság
Komoly ütést vihettek be Trump orosz kőolajra kivetett szankciói – Váratlan bejelentést tett a Lukoil
Pénzcentrum
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility