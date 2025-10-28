  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Szerdán tovább emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak - írja a holtankoljak.

A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj bruttó 8 forinttal kerül többe holnaptól.

A mai átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin: 578 Ft/liter
  • Gázolaj: 586 Ft/liter 
