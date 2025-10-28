Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Energiastratégia Intézet Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.

Bankmonitor És megérkezett az ingyenes lakáshitel A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na

Holdblog Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a

Holdblog Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.

MNB Intézet From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible

Holdblog Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető? Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany

RSM Blog Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő! A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb