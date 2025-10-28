Itt az újabb súlyos bejelentés az orosz olajról

Az indiai energiavállalatok a friss amerikai szankciók miatt nem vásárolnak többé Rosznyeft- és Lukoil-nyersolajat közvetítő kereskedőkön keresztül - írja a Reuters.

Egy indiai kormányzati forrás kedden közölte, hogy

a vállalatok leállítják a kereskedők által kínált Rosznyeft- és Lukoil-szállítmányok vásárlását,

miután az Egyesült Államok szankciókat rendelt el a két meghatározó orosz termelő ellen.

A forrás szerint jelenleg nem látható, mikor adhatnak le az indiai cégek új megrendeléseket orosz olajra.

A téma érzékenysége miatt a forrás nem kívánta felfedni kilétét.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock