Kazahsztán tovább terjeszkedik az uránpiacon: hatalmas megállapodásra készül egy európai országgal
Gazdaság

Portfolio
Kazahsztán a finn atomerőművek uránellátásáról tárgyal a skandináv országgal - erősítette meg a kazah atomenergia-ügynökség vezetője, Almaszadam Szatkalijev. A világ legnagyobb urántermelője ezzel újabb európai partnerre találhatott, miközben a kontinens fokozatosan igyekszik csökkenteni orosz nukleáris kitettségét.

A kazah energetikai minisztérium vezetője kedden közölte, hogy

megkezdődtek a tárgyalások Finnországgal az uránexport lehetőségéről

- számolt be a Reuters.

A bejelentés Alexander Stubb finn elnök asztanai látogatásakor hangzott el, azonban a felek egyelőre nem hozták nyilvánosságra sem a tervezett mennyiségeket, sem a szállítások lehetséges kezdetét.

Kazahsztán 2024-ben 23 270 tonna uránt termelt, és 2025-re 25 000-26 500 tonnás kitermelést tervez, ami tovább erősítheti pozícióját a globális nukleáris nyersanyagpiacon. Bár az országban jelenleg nincs működő atomerőmű, a világ ismert uránkészletének mintegy 15 százalékával rendelkezik, amivel Ausztrália után a második legnagyobb tartalékot birtokolja.

Illeszkedik a sorba

A lehetséges finn-kazah megállapodás jól jellemzi azt az európai törekvést, hogy az uniós tagállamok diverzifikálják nukleáris ellátási láncaikat, és fokozatosan csökkentsék az orosz uránimporttól való függést.

Ezt megelőzően, áprilisban a kazah nukleáris vállalat, a Kazatomprom és a cseh CEZ energiavállalat hétéves szerződést írt alá természetes uránkoncentrátum szállításáról a cseh atomerőművek számára.

Ezzel a megállapodással a Kazatomprom tovább bővíti európai jelenlétét és erősíti értékesítési portfóliójának diverzifikációs stratégiáját

- mondta akkor Vladislav Baiguzhint, a Kazatomprom kereskedelmi igazgatóját.

