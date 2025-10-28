Kezdik elhinni az európaiak, hogy az infláció már kezd kifulladni

A szeptemberi EKB-fogyasztói várakozások felmérése szerint a medián inflációérzékelés nyolcadik hónapja változatlanul 3,1 százalékon állt,

miközben a következő 12 hónapra vonatkozó inflációs várakozás 2,8-ról 2,7 százalékra mérséklődött.

A hároméves és öt éves előretekintő várakozások nem változtak (2,5 illetve 2,2 százalék), és az inflációs várakozások bizonytalansága is stabil maradt. A felmérés kiemeli, hogy az alacsonyabb jövedelmű háztartások továbbra is magasabb rövid távú inflációs percepciót jeleznek, míg a fiatalabb válaszadók (18–34) következetesen alacsonyabb inflációt érzékelnek, mint az idősebb korcsoportok.

A nominális jövedelemnövekedési várakozás 1,1 százalékon maradt, míg a háztartások a múlt 12 hónap kiadásbővülését 4,9 százalékra becsülték (augusztus: 5,0 százalék).

A következő egy évre várt nominális költés 3,3-ról 3,5 százalékra emelkedett, amely főként az alsó három jövedelmi ötöd magasabb kiadási várakozásainak köszönhető.

A gazdasági növekedéssel kapcsolatos várakozások változatlanul -1,2 százalékon maradtak a következő 12 hónapra, míg a munkanélküliségi ráta 12 hónap múlva várható értéke 10,7 százalék volt, szintén érdemi változás nélkül.

Az alacsonyabb jövedelmű háztartások 12,7 százalékos, a tehetősebbek 9,4 százalékos munkanélküliségi rátát vetítettek előre, amely továbbra is csak kissé haladja meg a jelenlegi, 10,2 százalékos percepciót.

A lakásárak a következő évben várhatóan 3,5 százalékkal emelkednek (augusztus: 3,4 százalék), és ez a várakozás a két jövedelmi pólus között gyakorlatilag kiegyenlített. A jelzálogkamat-várakozások 4,5-ről 4,6 százalékra emelkedtek, és a legszegényebb háztartások továbbra is magasabb kamatszintet feltételeznek (5,3 százalék), mint a legtehetősebbek (4,0 százalék).

A hitelhez jutás feltételei az elmúlt évben enyhén szigorodtak, és a háztartások immár harmadik hónapja számítanak további szűkülésre. Az ECB a következő CES-jelentést november 28-án teszi közzé.

