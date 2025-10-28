  • Megjelenítés
Kőkemény kritikát kapott Magyarország: ezért van bajban a gazdaság
Portfolio
A L'Express francia lapnak adott interjúban Dalibor Rohac közgazdász Lengyelország felemelkedését „nem csodának”, hanem következetes reformok eredményének nevezte, szembeállítva azt Magyarország látványos lecsúszásával. Szerinte míg Varsó okosan használta fel az uniós forrásokat és stabil intézményeket épített, addig a magyar kormány túlságosan átpolitizálttá vált, ahol a külföldi befektetők elbizonytalanodtak az elmúlt években. Rohac úgy látja: a lengyel modell tanulságait Nyugat-Európának is érdemes lenne komolyan vennie.

Dalibor Rohac, az American Enterprise Institute kutatója szerint Lengyelország gazdasági felemelkedése „nem csoda”, hanem következetes reformok eredménye, amelyeket már az 1990-es években Balcerowicz vezetésével indítottak el. Úgy fogalmazott, hogy az ország GDP-je ma már a világ húsz legnagyobb gazdasága között van, és „épp a japánt készül megelőzni egy főre jutó teljesítményben”.

Ezzel szemben kiemeli, hogy Magyarország szerinte súlyos lemaradásba került — pedig a rendszerváltáskor még a lengyeleknél is tehetősebb volt.

Rohac azt mondta, hogy a lengyelek, a csehek és a balti államok „komolyan vették a termelékenység növelését”, stabil intézményeket és alacsony adókulcsokat teremtettek, miközben okosan használták fel az uniós forrásokat. Magyarországról viszont úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt 15 évben „de facto egypárti állammá vált”, ahol a kormány politikai, hatalomtechnikai intézkedései „lehetetlenné teszik egy olyan dinamikus gazdaság kialakulását, mint a lengyel”. A helyzetet szerinte súlyosbította, hogy Budapest kemény intézkedéseket is hozott a külföldi befektetőkkel szemben, különadót vetett ki rájuk, és a jogállamisági problémákról is sok szó esik.

A kutató úgy fogalmazott, hogy „még Románia vagy Bulgária is jobban teljesít Magyarországnál”, ami szerinte drámai fordulat a kilencvenes évekhez képest. Emlékeztetett, hogy

Magyarország a legtöbb kohéziós forrást kapta egy főre vetítve az EU-ban, mégsem látszanak az eredmények: míg Lengyelországban az uniós pénzek „infrastruktúrát, autópályákat, gyorsvasutakat” hoztak létre

Addig Magyarországon „Budapesten kívül inkább szétesés látszik”, így azt mondta a francia lapnak, szerinte jogos a kérdés, „hová tűnt ez a pénz”.

Rohac úgy látja, a döntő különbség nemcsak gazdasági, hanem politikai is. Lengyelországban az orosz–ukrán háború után „pártok feletti konszenzus” alakult ki, amely felismerte a konfliktus jelentőségét; ezzel szemben Orbán „Moszkva mellé állt”. Ez szerinte megnyitotta az utat a kormány további elszigetelődése és a gazdasági lejtmenet felé. Úgy vélte: Magyarország olyan helyzetbe jutott, amelyben szerinte gyakorlatilag minden független intézmény elfogult a kormány javára.

A kutató kitért arra, hogy Lengyelország sikerének további jele a demográfiai fordulat: sok, korábban Nyugat-Európába vándorolt lengyel visszatért, mert otthon is hasonló vagy jobb életminőséget lát.

Szerinte ez „bizalmi szavazat” a hazai gazdaság iránt, ami éles ellentétben áll azzal, hogy Magyarország jelentős munkaerőt veszített, és az emigráltak „nem mutatják a visszatérés jeleit”.

Emellett Lengyelország erős védelmi beruházásai és növekvő geopolitikai szerepe is növeli súlyát Európában.

Rohac hangsúlyozta, hogy Lengyelország nemcsak sikeresebben használta fel az EU-támogatásokat, de méretéből is előnyt kovácsolt: 35 milliós, egynyelvű piacot kínál, amely „jóval vonzóbb a befektetők számára”, mint a környező kisebb országoké. A jól képzett munkaerő, a humántőkébe való szisztematikus befektetés és az erős technológiai képzés szintén felgyorsította a felzárkózást.

Az interjúban kifejtette, hogy Nyugat-Európa, különösen Franciaország, kevéssé ismeri el a lengyel modell tanulságait.

Azt mondta, hogy továbbra is érezhető „egy bizonyos fokú arrogancia” Franciaország, Olaszország és Spanyolország részéről a keleti tagállamokkal szemben, holott ezek az országok sokszor előbb és pontosabban figyelmeztettek a kockázatokra, például az orosz fenyegetésre. Úgy fogalmazott: „lenne mit tanulni” a lengyelektől.

Végül úgy nyilatkozott, hogy a magyar–lengyel gazdasági különbség „pofon Orbánnak”, és szerinte a magyar választók ezt látva a tavaszi választáson „más döntést hozhatnak, mint korábban”. Hozzátette, hogy Lengyelország példája azt mutatja:

egy kelet-európai ország is képes felzárkózni és „akár le is hagyni” nyugati társait — a csehek jövedelmi szintje például már meghaladja Spanyolországét és Portugáliáét.

Címlapkép forrása: EU

