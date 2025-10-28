  • Megjelenítés
Kormányzati leállás után új adatforrás: itt is az első munkaerőpiaci adat
Kormányzati leállás után új adatforrás: itt is az első munkaerőpiaci adat

Portfolio
Az ADP Research mostantól heti rendszerességgel is közzéteszi az amerikai munkaerőpiaci adatokat, miután felfüggesztette a Fed számára történő adatszolgáltatást – számolt be a Bloomberg.
Az ADP Research bejelentette, hogy

a havi jelentések mellett ezentúl hetente is, késleltetés nélkül nyilvánosságra hozza az amerikai bérlistás foglalkoztatási adatokat, hogy gyakoribb betekintést nyújtson a munkaerőpiac alakulásába.

Az új adatközlés, amely a magánszektorban történt foglalkoztatás-változás négy hetes mozgóátlagát mutatja, keddenként 8:15-kor (New York-i idő szerint) lesz elérhető.

Az első közlés szerint az október 11-ig tartó négy hétben átlagosan 14 250 fővel nőtt a foglalkoztatottak száma.

Az ADP a közelmúltig a Federal Reserve számára is szolgáltatott heti bérlistás adatokat, amelyeket a jegybank a magánszektor munkaerőpiacának elemzésére használt. Nem világos, miért függesztették fel ezt az adatmegosztási megállapodást. Elizabeth Warren szenátor kérdést intézett a vállalathoz a döntés hátteréről - számolt be a Wall Street Journal.

Az ADP továbbra is közzéteszi havi becsléseit, a következő, októberi jelentés november 5-én várható.

Az ADP közel valós idejű, hetente közzétett foglalkoztatási adatai még tisztább képet adnak majd a munkaerőpiacról ebben a gazdaságilag kritikus időszakban

– nyilatkozta Nela Richardson, az ADP vezető közgazdásza.

A harmadik féltől származó adatok különösen értékesek a hónap elején kezdődött kormányzati leállás óta, amely felfüggesztette a hivatalos adatközléseket. A LinkedIn és a Revelio Labs szintén szolgáltat munkaerőpiaci adatokat.

Az ADP új heti statisztikái, amelyeket a Stanford Digital Economy Lab-bal együttműködésben állítanak elő, több mint 26 millió magánszektorbeli alkalmazott bérlistás adatain alapulnak.

