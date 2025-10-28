  • Megjelenítés
Macron hazárdjátéka: adóemelés lehet az utolsó kártya
Gazdaság

Macron hazárdjátéka: adóemelés lehet az utolsó kártya

Portfolio
A francia kormány a nagyvállalatok keményebb megsarcolásáról döntött. A lépéssel a baloldali ellenzéknek szeretnének gesztust tenni, akiknek köszönhetően nemrég elkerülhették a bukást a bizalmatlansági szavazáson – ők azonban további intézkedéseket várnak a támogatásért cserébe.

A francia Nemzetgyűlés hétfőn elfogadott egy módosítást, amellyel jövőre megemeli a legnagyobb vállalatok társasági adóját. A lépés célja, hogy a kormány csökkentse a költségvetési hiányt és kompromisszumot találjon a baloldali képviselőkkel, akik azt követelik, hogy a leggazdagabbak jobban járuljanak hozzá a közös pénzügyekhez. A kabinet szeretné elkerülni, hogy újabb bizalmatlansági indítványon kelljen megmérettetnie magát az országban, ami az utóbbi nagyjából egy évben 2 miniszterelnököt fogyasztott el.

A módosítás értelmében a legnagyobb cégek adókulcsa jövőre kevésbé csökken, mint korábban tervezték: a 3 milliárd eurónál nagyobb bevételű vállalatok esetében 35%-ról 33,8%-ra, míg az 1–3 milliárd eurós cégeknél 26,25%-ra mérséklődik – adta hírül a Bloomberg.

– mondta Roland Lescure pénzügyminiszter a Nemzetgyűlés előtt. "Emellett vannak olyan csoportok, akik azt mondják, hogy a nagy társaságoknak nagyobb hozzájárulást kellene fizetniük."

Emiatt döntöttek a mostani emelés mellett. A nemrég elfogadott hiánynövelő határozatok közt volt, hogy eltörölték a személyi-jövedelemadó adósávjainak befagyasztását és eltörölték a túlóra adóját.

A kormány célja, hogy a hiányt az idén várható 5,4%-ról 4,7%-ra csökkentse, miközben elkerüli a bizalmatlansági indítványokat, amelyek a miniszterelnök, Sébastien Lecornu bukásához vezethetnek.

A baloldali pártok ugyanakkor további változtatásokat követelnek, például vagyonadó bevezetését is szorgalmazzák. Boris Vallaud, a szocialisták vezetője például úgy fogalmazott, "ez egy első lépés, amit sok másiknak kell majd követnie."

A nagyvállalatokat képviselő Afep szövetség szerint az adóemelés visszaveti a befektetéseket. Elnökük, Patricia Barbizet a döntést "hibának" nevezte.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

