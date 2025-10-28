Maurer és Moholy-Nagy rekorddal a legdrágábbak között

Az idei első félévben tapasztalt bővülés azt jelzi, hogy a piac magához tért a korábbi évek visszaesése után, részben a magyar művészek nemzetközi aukciós piacon elért teljesítményének köszönhetően - írja a műtárgy.com.
Nemzetközi áttörés – a külföldi eladások átvették a vezetést
Több mint egy évtized után 2024-ben először fordult elő, hogy a nemzetközi aukciós forgalom meghaladta a hazai értékesítéseket: a külföldi eladások 54%-os részesedéssel vették át a vezetést. A trendforduló elsősorban a legdrágább magyar művészek – köztük Vasarely Victor, Hantai Simon és Moholy-Nagy László – nemzetközi sikereinek, valamint a gyenge forintárfolyamnak köszönhető.
Rekord Moholy-Nagy Lászlótól
2025 májusában a Sotheby’s New York aukciósházban értékesítették Moholy-Nagy László Am 3 (1923) című mesterművét, amely forintban számolva minden idők legdrágábban eladott, magyar festő által készített alkotása lett. Az értékesítés a 2025-ös féléves forgalom egyik legfontosabb hajtóerejének bizonyult, és hozzájárult ahhoz, hogy az év első hat hónapjának összforgalma meghaladja az előző két év azonos időszakának eredményeit.
A 2015–2024 közötti időszak legnagyobb forgalmú nem élő magyar alkotói:
- Vasarely Victor – 20,1 milliárd forint
- Hantai Simon – 12,7 milliárd forint
- Moholy-Nagy László – 7,2 milliárd forint
- Vaszary János – 5,1 milliárd forint
- Rippl-Rónai József – 3,3 milliárd forint
A Top 5 nem élő magyar művész rangsora a 2015 és 2024 közötti időszakra vonatkozó aukciós eredmények alapján. Forrás: műtárgy.com / A magyar művészek aukciós piaca kiadvány 2025. A teljes lista A magyar művészek aukciós piaca c. kiadványban jelenik meg a VII. Műtárgybefektetési Konferencián.
Az élő művészek aukciós piaca: stabilizáció és nemzetközi áttörés
Bár az élő és a nem élő művészek aukciós piaca méretét tekintve össze sem hasonlítható, az élő alkotók szegmense egyre hangsúlyosabb szerepet tölt be a magyar művészeti piacon.
Az aukciós forgalom 2023–2024 között 550–600 millió forint között stabilizálódott, miközben a nemzetközi jelenlét folyamatosan bővült.
Az aukciós forgalom 2024-ben 8%-kal maradt el a 2023-as eredménytől, ami a nemzetközi piacon tapasztalt 30% feletti visszaesésnél jóval mérsékeltebb. A 2025. első félévi eredmények pedig már meg is haladják a 2024. első félévében mért forgalmat, köszönhetően főként Maurer Dóra, Bozó Szabolcs és Lakner László erős teljesítményének. 2025 első felében a nemzetközi piac részesedése jelentősen felülmúlta a hazaiét: a nemzetközi értékesítés a teljes forgalom 62%-át, a hazai pedig csak 38%-át tette ki.
A növekedéshez jelentősen hozzájárult Maurer Dóra 2025 júniusában elért életműrekordja, amellyel
felzárkózott a három legdrágább élő magyar művész közé, és a legutóbbi időszakban még előkelőbb helyre került.
Az élő alkotók piacát jelenleg Keserü Ilona, Nádler István és Maurer Dóra vezetik.
A 2015–2024 közötti időszak legnagyobb forgalmú élő magyar művészei:
- Keserü Ilona – 706,4 millió forint
- Nádler István – 596,3 millió forint
- Maurer Dóra – 533,8 millió forint
- Bozó Szabolcs – 531,3 millió forint
- Lakner László – 396,7 millió forint
A Top 5 élő magyar művész rangsora a 2015 és 2024 közötti időszakra vonatkozó aukciós eredmények alapján. Forrás: műtárgy.com / A magyar művészek aukciós piaca kiadvány 2025. A teljes lista A magyar művészek aukciós piaca c. kiadványban jelenik meg a VII. Műtárgybefektetési Konferencián.
A piacot továbbra is a festmények uralják: 2024-ben és 2025 első felében ezek a tételek a forgalom 83%-át adták, míg a tételszám tekintetében a rajzok és sokszorosított grafikák vezetnek.
A műtárgy.com kétévente jelenteti meg A magyar művészek aukciós piaca című kiadványt, ami már több mint 60 ezer tételből álló adatbázisra támaszkodva, tíz évre visszatekintve és már az idei év első félévének adatait is tartalmazva elemzi a magyar és magyar származású művészek hazai és nemzetközi aukciós piaci teljesítményét. A legfrissebb kiadványt és annak újdonságait a VII. Műtárgybefektetési Konferencián mutatják be az érdeklődőknek. A hiánypótló kiadvány megrendelhető itt.
A VII. Műtárgybefektetési Konferencia idén azt is vizsgálja, hogyan illeszkednek a műtárgyak, ékszerek és egyéb értéktárgyak a modern befektetési portfóliókba, és miként segíthetik a vagyonmegőrzést generációkon át. A rendezvény előadói bemutatják, kik ma a legdrágább művészek, milyen trendek uralják a műtárgypiacot, hogyan változtak a gyűjtői szokások, és hogyan válik a gyűjtés a vagyontervezés új dimenziójává.
A konferencia résztvevői elsőként kapják kézhez A magyar művészek aukciós piaca kiadványt, amelyben többek között az alábbi ranglisták szerepelnek:
- Top 50 legdrágább, nem élő magyar művész rangsora
- A Top 25, 2000 után elhunyt magyar művész rangsora
- Top 25 legdrágább, élő magyar művész rangsora
- Top 100 legdrágább hazai és nemzetközi aukción eladott magyar műalkotás
Az egész napos rendezvényen előadások, kerekasztal beszélgetések, svédasztalos ebéd, kávé-tea-üdítő, VIP programok és networking lehetőség várja a résztvevőket. A VIP vendégek az előadások és kerekasztalok után Demeter Zoltán borász vezetésével különleges tokaji borokat kóstolhatnak és exkluzív tárlatvezetésen vehetnek részt a Ludwig Múzeum aktuális kiállításán.
A kiadvány előrendelhető 2025. október 28-tól: https://mutargy.funcode.hu/events/136181
(A kiadványok átvétele, kiszállítása november 6-a után esedékes.)
Műtárgybefektetési Konferencia – 2025. november 6., Müpa Auditórium
További információ és a program a www.mutargykonferencia.hu oldalon található.
Címlapkép forrása: műtárgy.com
