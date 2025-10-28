Maurer és Moholy-Nagy rekorddal a legdrágábbak között

2025 első félévében ismét növekedésnek indult a nem élő és élő magyar művészek műtárgyainak forgalma a műtárgy.com gondozásában ötödik alkalommal megjelenő, és a VII. Műtárgybefektetési Konferencián bemutatásra kerülő A magyar művészek aukciós piaca című elemzés szerint. A tavalyi 9,8 milliárd forintos összforgalom és a 2025 első félévében tapasztalt bővülés azt jelzi, hogy a piac magához tért a korábbi évek visszaesése után.

Az idei első félévben tapasztalt bővülés azt jelzi, hogy a piac magához tért a korábbi évek visszaesése után, részben a magyar művészek nemzetközi aukciós piacon elért teljesítményének köszönhetően - írja a műtárgy.com.

Nemzetközi áttörés – a külföldi eladások átvették a vezetést

Több mint egy évtized után 2024-ben először fordult elő, hogy a nemzetközi aukciós forgalom meghaladta a hazai értékesítéseket: a külföldi eladások 54%-os részesedéssel vették át a vezetést. A trendforduló elsősorban a legdrágább magyar művészek – köztük Vasarely Victor, Hantai Simon és Moholy-Nagy László – nemzetközi sikereinek, valamint a gyenge forintárfolyamnak köszönhető.

A nem élő magyar művészek összesített aukciós eladásai a hazai és nemzetközi aukciókon 2024 és 2025 első felében (millió forint). Forrás: műtárgy.com / A magyar művészek aukciós piaca kiadvány 2025. A teljes ábra A magyar művészek aukciós piaca c. kiadványban jelenik meg a VII. Műtárgybefektetési Konferencián.

Rekord Moholy-Nagy Lászlótól

2025 májusában a Sotheby’s New York aukciósházban értékesítették Moholy-Nagy László Am 3 (1923) című mesterművét, amely forintban számolva minden idők legdrágábban eladott, magyar festő által készített alkotása lett. Az értékesítés a 2025-ös féléves forgalom egyik legfontosabb hajtóerejének bizonyult, és hozzájárult ahhoz, hogy az év első hat hónapjának összforgalma meghaladja az előző két év azonos időszakának eredményeit.

A 2015–2024 közötti időszak legnagyobb forgalmú nem élő magyar alkotói:

Vasarely Victor – 20,1 milliárd forint Hantai Simon – 12,7 milliárd forint Moholy-Nagy László – 7,2 milliárd forint Vaszary János – 5,1 milliárd forint Rippl-Rónai József – 3,3 milliárd forint

A Top 5 nem élő magyar művész rangsora a 2015 és 2024 közötti időszakra vonatkozó aukciós eredmények alapján. Forrás: műtárgy.com / A magyar művészek aukciós piaca kiadvány 2025. A teljes lista A magyar művészek aukciós piaca c. kiadványban jelenik meg a VII. Műtárgybefektetési Konferencián.

Az élő művészek aukciós piaca: stabilizáció és nemzetközi áttörés

Bár az élő és a nem élő művészek aukciós piaca méretét tekintve össze sem hasonlítható, az élő alkotók szegmense egyre hangsúlyosabb szerepet tölt be a magyar művészeti piacon.

Az aukciós forgalom 2023–2024 között 550–600 millió forint között stabilizálódott, miközben a nemzetközi jelenlét folyamatosan bővült.

Az aukciós forgalom 2024-ben 8%-kal maradt el a 2023-as eredménytől, ami a nemzetközi piacon tapasztalt 30% feletti visszaesésnél jóval mérsékeltebb. A 2025. első félévi eredmények pedig már meg is haladják a 2024. első félévében mért forgalmat, köszönhetően főként Maurer Dóra, Bozó Szabolcs és Lakner László erős teljesítményének. 2025 első felében a nemzetközi piac részesedése jelentősen felülmúlta a hazaiét: a nemzetközi értékesítés a teljes forgalom 62%-át, a hazai pedig csak 38%-át tette ki.

Az élő magyar művészek összesített aukciós eladásai a hazai és nemzetközi aukciókon 2024 és 2025 első felében (millió forint). Forrás: műtárgy.com / A magyar művészek aukciós piaca kiadvány 2025 A teljes ábra A magyar művészek aukciós piaca c. kiadványban jelenik meg a VII. Műtárgybefektetési Konferencián.

A növekedéshez jelentősen hozzájárult Maurer Dóra 2025 júniusában elért életműrekordja, amellyel

felzárkózott a három legdrágább élő magyar művész közé, és a legutóbbi időszakban még előkelőbb helyre került.

Az élő alkotók piacát jelenleg Keserü Ilona, Nádler István és Maurer Dóra vezetik.

A 2015–2024 közötti időszak legnagyobb forgalmú élő magyar művészei:

Keserü Ilona – 706,4 millió forint Nádler István – 596,3 millió forint Maurer Dóra – 533,8 millió forint Bozó Szabolcs – 531,3 millió forint Lakner László – 396,7 millió forint

A Top 5 élő magyar művész rangsora a 2015 és 2024 közötti időszakra vonatkozó aukciós eredmények alapján. Forrás: műtárgy.com / A magyar művészek aukciós piaca kiadvány 2025. A teljes lista A magyar művészek aukciós piaca c. kiadványban jelenik meg a VII. Műtárgybefektetési Konferencián.

A piacot továbbra is a festmények uralják: 2024-ben és 2025 első felében ezek a tételek a forgalom 83%-át adták, míg a tételszám tekintetében a rajzok és sokszorosított grafikák vezetnek.

A műtárgy.com kétévente jelenteti meg A magyar művészek aukciós piaca című kiadványt, ami már több mint 60 ezer tételből álló adatbázisra támaszkodva, tíz évre visszatekintve és már az idei év első félévének adatait is tartalmazva elemzi a magyar és magyar származású művészek hazai és nemzetközi aukciós piaci teljesítményét. A legfrissebb kiadványt és annak újdonságait a VII. Műtárgybefektetési Konferencián mutatják be az érdeklődőknek. A hiánypótló kiadvány megrendelhető itt.

A VII. Műtárgybefektetési Konferencia idén azt is vizsgálja, hogyan illeszkednek a műtárgyak, ékszerek és egyéb értéktárgyak a modern befektetési portfóliókba, és miként segíthetik a vagyonmegőrzést generációkon át. A rendezvény előadói bemutatják, kik ma a legdrágább művészek, milyen trendek uralják a műtárgypiacot, hogyan változtak a gyűjtői szokások, és hogyan válik a gyűjtés a vagyontervezés új dimenziójává.

A konferencia résztvevői elsőként kapják kézhez A magyar művészek aukciós piaca kiadványt, amelyben többek között az alábbi ranglisták szerepelnek:

Top 50 legdrágább, nem élő magyar művész rangsora

A Top 25, 2000 után elhunyt magyar művész rangsora

Top 25 legdrágább, élő magyar művész rangsora

Top 100 legdrágább hazai és nemzetközi aukción eladott magyar műalkotás

Az egész napos rendezvényen előadások, kerekasztal beszélgetések, svédasztalos ebéd, kávé-tea-üdítő, VIP programok és networking lehetőség várja a résztvevőket. A VIP vendégek az előadások és kerekasztalok után Demeter Zoltán borász vezetésével különleges tokaji borokat kóstolhatnak és exkluzív tárlatvezetésen vehetnek részt a Ludwig Múzeum aktuális kiállításán.

A kiadvány előrendelhető 2025. október 28-tól: https://mutargy.funcode.hu/events/136181

(A kiadványok átvétele, kiszállítása november 6-a után esedékes.)

Műtárgybefektetési Konferencia – 2025. november 6., Müpa Auditórium

További információ és a program a www.mutargykonferencia.hu oldalon található.

Címlapkép forrása: műtárgy.com