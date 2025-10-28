Meghökkentő véleményt mondott Bill Gates a klímaváltozásról: ez komoly hátraarc - Mégsem olyan nagy a baj?

Gates jegyzetét azzal kezdi, hogy megállapítja:

szerinte téves azt gondolni, hogy a föld klímája olyan szinten átalakul majd, hogy élhetetlen lesz a bolygónk.

A klímaváltozásnak komoly következményei lesznek – főleg a legszegényebb országokban élők számára – de nem fogja elhozni az emberiség végét. Az emberek továbbra is élni, jól élni fognak majd a Föld legtöbb részén a belátható jövőben”

– állapítja meg.

Úgy látja, a túlzottan borúlátó elemzések miatt az emberiség hibásan arra koncentrál most, hogy rövidtávon csökkentse a károsanyag-kibocsátást ahelyett, hogy a legjobban érintett, szegény országokban növelnék az életszínvonalat. Azt javasolja, hogy a világ segítse például a szárazabb országokban a mezőgazdaság fejlesztését, tegye elérhetőbbé a megújuló energiaforrásokat használó eszközöket és mindenekelőtt koncentráljon az életszínvonal javítására.

A cikket elemző New York Times arra a konklúzióra jut: Bill Gates vélhetően azért váltott retorikát a klímaváltozással kapcsolatosan, mert nem akar politikai támadások kereszttüzébe kerülni, most, hogy az Egyesült Államokat irányító Republikánus Párton belül egyre inkább tabutéma a klímaváltozás és a versenyképesség fejlesztése kerül előtérbe.

Bill Gates egyébként továbbra is kitart amellett, hogy a klímaváltozás létező, súlyos probléma, viszont többször is hangsúlyozza, hogy az emberiség szerinte alkalmazkodni tud majd.

Címlapkép forrása: Bennett Raglin/Getty Images for The New York Times