Megjött az első felmentés az amerikai olajszankciók alól

Az Egyesült Államok arról biztosította Németországot, hogy a Rosznyeft helyi érdekeltségeit nem érintik az új amerikai olajszankciók és a döntés értelmében a német ellátásban kulcsszerepet játszó schwedti finomító tovább működhet.

Az amerikai kormány írásos szándéknyilatkozatot („Letter of Comfort”) adott ki, amely szerint a Rosznyeft németországi üzletágát teljesen leválasztották az orosz anyavállalatról,

így az nem esik az Egyesült Államok új szankcióinak hatálya alá

- közölte kedden Katherina Reiche német gazdasági miniszter a Reutersnek.

A berlini kormány már korábban kérte az amerikai vezetés állásfoglalását, miután Donald Trump amerikai elnök új szankciós csomagot adott ki többek között Oroszország két nagy olajvállalatára, a Rosznyeftre és Lukoilra.

A döntés különösen fontos a PCK schwedti finomítójának szempontjából, amely az ország egyik legnagyobb üzemeként Németország üzemanyag-feldolgozási kapacitásának több mint 12 százalékát adja. A PCK konzorciumi formában működteti finomítóit, amiben a Rosznyeft mellett a Shell is érdekelt.

Nem mindenki ilyen szerencsés

A Lukoil hétfőn közölte, hogy a bejelentett szankciók miatt megkezdi külföldi vagyona értékesítését. A cég egyelőre nem nevezte meg a konkrét eladásra szánt vagyonelemeket, de többek között tulajdonában van Bulgáriában a napi 190 ezer hordós kapacitású Neftohim Burgasz finomító (amely a térség egyik legnagyobbja), valamint a romániai Petrotel finomító is.

Eközben India és Kína is eltökéltnek látszik abban, hogy a tiltás hatására csökkentse orosz olajimportját. Ha valóban célt érnek az amerikai szankciók, akkor azok súlyos csapást jelentenének az orosz gazdaságnak, és egyúttal hadiiparuknak is.

Címlapkép forrása: Shutterstock