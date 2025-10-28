Megjött az első felmentés az amerikai olajszankciók alól

Az amerikai kormány írásos szándéknyilatkozatot („Letter of Comfort”) adott ki, amely szerint a Rosznyeft németországi üzletágát teljesen leválasztották az orosz anyavállalatról,
így az nem esik az Egyesült Államok új szankcióinak hatálya alá
- közölte kedden Katherina Reiche német gazdasági miniszter a Reutersnek.
A berlini kormány már korábban kérte az amerikai vezetés állásfoglalását, miután Donald Trump amerikai elnök új szankciós csomagot adott ki többek között Oroszország két nagy olajvállalatára, a Rosznyeftre és Lukoilra.
A döntés különösen fontos a PCK schwedti finomítójának szempontjából, amely az ország egyik legnagyobb üzemeként Németország üzemanyag-feldolgozási kapacitásának több mint 12 százalékát adja. A PCK konzorciumi formában működteti finomítóit, amiben a Rosznyeft mellett a Shell is érdekelt.
Nem mindenki ilyen szerencsés
A Lukoil hétfőn közölte, hogy a bejelentett szankciók miatt megkezdi külföldi vagyona értékesítését. A cég egyelőre nem nevezte meg a konkrét eladásra szánt vagyonelemeket, de többek között tulajdonában van Bulgáriában a napi 190 ezer hordós kapacitású Neftohim Burgasz finomító (amely a térség egyik legnagyobbja), valamint a romániai Petrotel finomító is.
Eközben India és Kína is eltökéltnek látszik abban, hogy a tiltás hatására csökkentse orosz olajimportját. Ha valóban célt érnek az amerikai szankciók, akkor azok súlyos csapást jelentenének az orosz gazdaságnak, és egyúttal hadiiparuknak is.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Üzent a Kreml: ezt gondolják az orosz olaj vásárlásáról
Forró a helyzet.
Bemondta a szakértő, ez kellene a megfizethető Otthon Startos lakásárakhoz
Kiss Gábor, a Metrodom ügyvezetője adott interjút a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesületnek.
Bréking: újraindult a termelés a Mol olajfinomítójában!
A tűzesetet követően.
Kezdik elhinni az európaiak, hogy az infláció már kezd kifulladni
Harmadik hónapja szűkül a hitelezés, a háztartások egyre pesszimistábbak.
Itt van Elon Musk újabb meredek húzása: AI által felügyelt enciklopédiával váltaná le a Wikipédiát
Egyelőre azonban sok a kérdőjel a megoldással kapcsolatban.
Rohamra indultak az orosz páncélosok, csúnya vége lett az akciónak
Ismerős képsorok.
Döntött az óriáscég: 14 ezer ember veszíti el a munkáját
Fókuszban a költségcsökkentés.
Market: óvatos optimizmusra van szükség az építőiparban
A Market Építő Zrt. szakértőit kérdeztük.
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.