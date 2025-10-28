Nagy botrány van kialakulóban: veszélybe kerülhet az orosz leválás

Technikai okokra hivatkozva visszafogta a horvát Janaf a Slovnafthoz irányuló, nem orosz eredetű kőolajszállításokat, ami utóbbi vállalat szerint akadályozza a pozsonyi finomító leválását az orosz olajról. A Slovnaft szerint akár 90 ezer tonna Arab Light eshet ki, amit szerződésszegésnek tartanak - írja a Reuters.

A pozsonyi finomítót üzemeltető Slovnaft kedden közölte, hogy

a horvátországi vezetéküzemeltető Janaf mérsékelte a nem orosz eredetű kőolaj leszállítását.

A lépés a Slovnaft szerint hátráltatja a finomító törekvését, hogy növelje az alternatív forrásból származó olaj feldolgozását. A Janaf egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

A Mol csoporthoz tartozó Slovnaft továbbra is döntően orosz kőolajat dolgoz fel, és uniós mentesség révén exportálhat az ebből készült termékekből. A vállalat a nem orosz olaj részarányának emelésén dolgozik; szóvivőjük szerint októberre és novemberre 50 százalékos keveréssel számoltak.

A vállalat szerint viszont

akár 90 ezer tonna Arab Light kőolaj is kieshet a JANAF-on keresztüli szállításokból.

Anton Molnár szóvivő elmondta, hogy a Janaf azzal indokolta a visszatartást: ez a mennyiség szükséges a rendszerben lévő egyéb tételek "áttolásához". Hozzátette: a Janaf közlése szerint erre azért volt szükség, mert az amerikai kormány szankcióit követően leállították a szerb NIS ellátását. A hónap elején a Janaf azt közölte, hogy a szankciók után kiszállított mindent, ami a rendszerében a NIS tulajdonában volt. "Így a mi volumenünket használták fel technológiai célra" – fogalmazott Molnár, aki szerint a Slovnaft jelezte a JANAF felé:

ezt szerződésszegésként értékeljük.

A kieső mennyiség gyors pótlása nem lehetséges, ami a finomítói ütemezést is felborítja.

Ezzel komolyan veszélyeztetik a nem orosz üzemanyag közép-európai ellátását

– tette hozzá Molnár.

A Horvátországból induló Adria-vezeték kulcsfontosságú útvonal Magyarország és Szlovákia számára az alternatív beszerzésekhez, mivel e két ország régóta főként a Barátság vezetéken érkező orosz olajra támaszkodik. A Janaf az idei évre szóló szerződés alapján 2,1 millió tonna kőolajat szállít a Mol magyarországi és szlovákiai finomítóiba.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio