Nem a hiány, hanem a bizonytalanság korát éljük most a gázpiacon

Jelenleg az EU 82%-os össztöltöttségi szinten jár, ami jelentősen elmarad a tavalyi (-12%), de még a 10 éves átlagtól (-3,5%) is. Ennyire nyugodt a piac, elfelejtette a 2022-es ellátásbiztonsági krízist?

Az idei év földgázpiaci nyugalmának az az elsődleges oka, hogy

gyakorlatilag megszűnt a szezonális árkülönbözet, vagyis spread.



Az, hogy a téli-nyári árak között elenyésző a különbség, azt eredményezi, hogy azok a mennyiségek kerülnek betárolásra jellemzően, amik a kötelező feltöltési célok között szerepelnek, kereskedelmi alapon a mostani környezetben nem adódik olyan nagyobb volumenű lehetőség, ami miatt megérné tárolni.

A piac nem felejtette el a 2022-es krízist, a szabályozási bizonytalanságok, mint például az kötelező tárolásra vonatkozó rendelethez kapcsolódó határidő hosszabbítás tárgyalásának elhúzódása, illetve a potenciális szankciók árnyékában nincs további ösztönző a piacon. A tárolók töltöttségi szintje tehát nem a nyugalom, sokkal inkább a piaci kockázatok és bizonytalanságok következménye.

És mi a helyzet a hazai tárolókkal? Magyarországon is jelentős, közel 20%-os deficit látszik tavalyihoz képest. Mekkora most az átlagos tárolói kapacitás-kihasználtság Magyarországon, és hogyan viszonyul ez az uniós átlaghoz?

A hazai tárolók töltöttségi szintje elmarad ugyan a korábbi évekétől, de a téli fűtési szezon biztonságos ellátása továbbra is biztosított. A fogyasztáshoz arányosított töltöttségi szintben a tagállamok élmezőnyébe tartozunk, az uniós átlag dupláját hozzuk.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a gáztörvény és a kapcsolódó kormányrendelet alapján minden évben közzéteszi az egyetemes szolgáltatás keretében kötelezően betárolandó gáz mennyiségét, amit az elmúlt százhúsz hónap legmagasabb téli időszaki fogyasztása alapján határoz meg.

Ennek az időszaknak a hőmérsékleti változásai, átalakuló fogyasztási szokásai hatással vannak az adott évek mennyiségére, ami az elmúlt 5 év adatai alapján csökkenő tendenciát mutat. Részben ez mutatkozik meg a számokban, részben pedig az előbb említett kereskedelmi lehetőségek hiánya,

mivel a kereskedők akkor tartják bent a gázt, amennyiben az és a kapcsolódó infrastrukturális költségek megtérülnek.

Forrás: MFGT

Mennyire járul ehhez hozzá a EU friss döntése, miszerint a korábbi kötelező tárolófeltöltési előírását enyhítette - részben a tőzsdei árspekuláció kiszűrése miatt - és a november 1-es 90%-os feltöltési szintet december 1-ig kitolta? Látszik bármilyen kialakulóban lévő új trend a betárolásnál?

Nem körvonalazódik új trend, az infrastruktúra üzemeltetők számítottak a szabályok rugalmasabbá tételére, így műszakilag felkészülten vágtak neki a kitárolási szezonnak. A feltöltési szintekhez kapcsolódó mennyiségek rendelkezésre állása tagállami, illetve kereskedői hatáskörbe tartozik, nekik kell biztosítaniuk a védett fogyasztói csoportok ellátását.

Magyarország az arányosított mennyiségekkel felkészült a téli szezonra

- az MFGT és az MVM Csoport teljesítette a rá vonatkozó feladatokat.

Forrás: MFGT

A magyarországi tárolók milyen szerepet játszanak a régiós ellátásbiztonságban?

Magyarország földgáztárolói jelentős regionális ellátásbiztonsági szerepet töltenek be Közép-Európában. Az ország földrajzi elhelyezkedése, a fogyasztáshoz arányosítottan magas tárolókapacitásai és összetett infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy

szükség esetén a szomszédos országok ellátását is ideiglenesen biztosítani tudja.



Bár ilyen típusú ellátási szerepvállalásra 2009 óta nem került sor, a technikai feltételek elvileg adottak.

Az EU ellátásbiztonsági rendelete keretében Magyarországnak lehetősége van bilaterális megállapodásokon keresztül tárolókapacitást biztosítani olyan szomszédos országoknak, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiség, vagy egyáltalán nincs is tároló. A 2022-es energiaválság során is megmutatkozott a magyar tárolói kapacitások regionális jelentősége, több szomszédunktól érkezett megkeresés a tárolási lehetőségek kapcsán. Ezeken a gyakorlati példákon keresztül is látszik, hogy a magyar tárolók nemcsak a hazai ellátásbiztonság kulcsszereplői, hanem potenciális biztosítékot jelentenek a régiós energiarendszerben is.

A tranzitáramlások lehetséges átalakulása (orosz leválás) milyen mértékben változtatja meg a magyar tárolók stratégiai jelentőségét? Hogyan befolyásolja Magyarország földgázelosztói hub törekvéseit?

Az európai földgáztranzit átalakulása természetesen befolyásolja a magyarországi földgáztárolók stratégiai szerepét. A magyar tárolók értéke és jelentősége ugyanakkor nem elsősorban a forrás eredetétől, hanem a rendelkezésre álló források rugalmasságától és elérhetőségétől függ.

Fontos megjegyezni, hogy a hazai tárolók továbbra is a legköltséghatékonyabb és leggyorsabb eszközt jelentik a keresleti ingadozások kiegyenlítésére, különösen a regionális kereskedelemben. A Török Áramlat útvonalon érkező földgáz az elmúlt években új szerephez juttatta a magyar infrastruktúrát, mivel ez a forrás biztosította a növekvő déli irányú importot.

Amennyiben ez az útvonal, vagy a hozzá kapcsolódó hosszú távú orosz szerződés megszűnne, Magyarország addigi elsődleges forrásai átalakulnának. Egy ilyen helyzet tovább növelné a rendszerszintű rugalmasság szerepét, amelyet leginkább a földgáztárolók tudnak biztosítani - mind a hazai, mind a régiós ellátás stabilitása szempontjából.

A magyar tárolók hub funkcióját elsősorban az határozza meg, hogy

a beérkező források mellett megmarad-e a tranzit lehetőség a szomszédos piacok felé.



A tárolók ebben a kontextusban profilkiegyenlítő és kereskedelmi optimalizációs szerepet töltenek be: főként időbeni átcsoportosításra szolgálnak, különösen akkor, ha egyes határkeresztező kapacitások szűk keresztmetszetet jelentenek, jellemzően napi, vagy más rövid határidős termékek esetében.

A piaci igényekre reagálva

az MFGT több, a rugalmasság növelését célzó beruházást indított el és tervez megvalósítani.

Ezek közé tartozik a gyors átállási képesség fejlesztése, a nyári kitárolási lehetőségek bővítése, a rugalmasabb betárolási folyamatok kialakítása, valamint a hűtőrendszer korszerűsítése, amely az extrém meleg időjárási körülmények között is támogatja a betárolási műveleteket. Továbbá cél a be- és kitárolási kapacitások növelése is. Mindezek jól mutatják, hogy a vállalat tudatos, a piaci igényekhez illeszkedő eszközstratégiát folytat, amely a rugalmasság növelését célozza mind a földgáz, mind az árampiacon.

Hazánk fogyasztásarányosan hatalmas betárolási kapacitásokkal rendelkezik. Milyen lehetőséget jelent a külföldi bértárolás? Menyiben versenytárs Ukrajna az európai régió legnagyobb tárolóival? Egy fegyverszüneti vagy béke megállapodás jelentősen csökkentheti a kockázati felárat a szomszédunkban.

Az ukrán földgáztárolók jelentős kapacitásokkal rendelkeznek, és díjszabásuk jelenleg jóval alacsonyabb az uniós áraknál, ami elméletileg vonzóvá teheti őket a nemzetközi piaci szereplők számára. Viszont azzal mindannyian tisztában vagyunk, hogy az ukrajnai tárolás jelenleg rendkívül kockázatos. A rövid távú határkeresztező kapacitások magas díjai ugyanakkor jelentősen rontják az ukrán tárolók versenyképességét, különösen, ha a gáz célpiaca nyugat-európai ország. Az olcsó tárolás tehát csak részben kompenzálja a magas szállítási költségeket és a geopolitikai kockázatokat.

Bár a kapacitások volumene miatt rövid távú kiesések esetén is rendelkeznek tartalékkal, az ukrán infrastruktúra elhasználódott, számos helyen súlyosan károsodott, a karbantartásra, fejlesztésre vagy a sérült elemek pótlására jelenleg nincs elegendő forrás.

Békeidő és megfelelő tőkeinjekció vagy fejlesztési finanszírozás esetén várható, hogy

az ukrán tárolói tarifák is jelentősen megemelkednek,



hiszen csak így biztosítható a beruházások megtérülése.

Korábban több alkalommal egyeztettünk az ukrán tárolóüzemeltető kollégákkal, akik már korábban is jelezték a tarifaemelés szükségességét, mivel a jelenlegi, alacsony kapacitásdíjak mellett korlátozottak a fejlesztési forrásaik, és ez versenyhátrányba helyezi őket.

Amennyiben hosszú távon csökken a földgázfelhasználás, akkor mi lesz a hazai kapacitásokkal? Helyébe léphet a hidrogén, biometán vagy karbon tárolása?

Középtávon nem gondolom, hogy ez egy reális szcenárió. A jelenlegi technológiai és gazdasági környezetben a rendszerkiegyenlítés nem oldható meg annyira hatékonyan máshogy, mint a földgáztárolók által nyújtott szolgáltatások alkalmazásával.

Szükség van, és szükség lesz a földgázra, a rugalmasság a kiegyensúlyozáshoz nem oldható meg, csak tárolóból.

A hidrogéntechnológia ugyan ígéretes alternatíva, de még gyerekcipőben jár: az elektrolizálók magas beruházási költségei, alacsony kihasználtsága és műszaki megbízhatatlansága miatt jelenleg nem kínál életképes üzleti modellt, és jó ideig még nem is fog. A távolabbi jövőben azonban, ha a beruházási költségek jelentősen csökkennek, a hidrogéntárolás alternatívája lehet a földgáztárolásnak.

A biometán termelés több európai országban - például Dániában - egyre jelentősebb szerepet játszik. Magyarországon a logisztikai korlátok és a kis projektek alacsony hatékonysága miatt egyelőre nem következett be áttörés ezen a területen. Meglátjuk, hogy a Jedlik Ányos Energetikai Programban megnyíló 40 milliárd forintos támogatás lendületet ad-e a piacnak. Ha megoldható, és a szállítási költségek megengedik, szinergia hatás érvényesíthető azzal,

ha a biometán üzemet földgáztároló üzem közelébe telepítik.

A karbontárolás Magyarországon is fókuszba került az elmúlt időszakban, tudunk olyan magyar vállalatról is, akinek van ilyen projektje, de jelenleg gazdaságosan működő projektek elsősorban tengeri környezetben - például Norvégiában vagy az Északi-tengeren - valósíthatók meg, ahol a tárolási kapacitások és az infrastruktúra fejlettebb. Ebben az esetben némileg félrevezető tárolásról beszélni, mert nem a klasszikus ciklikus tárolási feladatról beszélünk, hanem a karbon rétegbe sajtolásáról.

Ha már hidrogén: bár kevesebb szó esik róla, hogyan alakul eddig a magyarországi zöld hidrogén szektor zászlóshajójának számító Akvamarin projekt és merre tart?

Üzemeltetési oldalról bátran mondhatom, hogy jelentős gyakorlati tapasztalatot gyűjtöttünk a projekt során, amit igyekszünk folyamatosan bővíteni, valamint arra is hangsúlyt helyezünk, hogy ezeket az ismereteket a lehető legszélesebb körben átadhassuk tudástranszfer és tapasztalatmegosztás révén.

Az Akvamarin projektet a Kiserőmű Szabályozó Központ keretein belül szeretnénk üzemeltetni és

aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve) piaci szolgáltatás keretében leszabályozási irányú kapacitást biztosítani a villamosenergia-rendszer számára.

Jelenleg folyamatban van a tesztelés, amelyet a MAVIR akkreditációja és a piaci belépés követ. A berendezés hidrogén előállítására technikailag képes, azonban a távműködtetés és az automatizált üzemeltetés terén a 100%-os megbízhatóság még fejlesztés alatt áll. Ennek eléréséhez gyártói oldalról további finomhangolás szükséges, amit ezekben a percekben is végeznek.

Ezzel párhuzamosan folyamatban van a zöld hidrogén előállításának tanúsítási eljárása, amely a megújuló energiaforrásból származó hidrogén hivatalos minősítését biztosítja, ami jelentős értéknövelő funkciót nyújt a molekulának. A projekt hosszabb távon referenciaként is szolgál a hazai hidrogéntechnológiai fejlesztések és a kiegyenlítőenergia-piac integrációja számára, hozzájárulva a magyar energiarendszer rugalmassági potenciáljának növeléséhez.

A Power-to-Gas megoldások reális alternatívát jelenthetnek az áramhálózat rugalmasságának növelésére, vagy az alacsony hatásfok miatt ez inkább csak álom? Érkezett már ezzel kapcsolatban megkeresés az MFGT-hez?

Az Akvamarin is egy ilyen power-to-gas megoldás. Azonban a jelentős CAPEX miatt ez az eredeti elképzelés mentén

inkább K+F projekt,



mivel ezek a típusú megoldások is kell, hogy rendelkezzenek olyan kondíciókkal, amik pozitív nettó jelenértéket eredményeznek, és kedvezővé teszik ezeket a jelentős összegű beruházásokat. Egyébként ilyen jellegű megkeresés még nem érkezett hozzánk.

Címlapkép forrása: MFGT

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.