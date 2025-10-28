Nem erre a hírre akart ébredni Donald Trump

A Federal Reserve Bank of Richmond friss felmérése szerint októberben továbbra is lassú maradt az Egyesült Államok ötödik körzetének (D.C., Maryland, Észak- és Dél-Karolina, Virginia, Nyugat-Virginia nagy része) feldolgozóipari teljesítménye, noha némi javulás látható a szeptemberi mélyponthoz képest.
Az összevont index mínusz 17-ről mínusz 4 pontra emelkedett, ami továbbra is zsugorodást jelez, de azt is mutatja, hogy a visszaesés üteme mérséklődött.
Mindez azt jelzi, hogy a Donald Trump amerikai elnök által keltett zavarok – például a vámháború – egyre mélyebb sebet ejtenek az amerikai gazdaságon.
A részindexek közül a szállítások teljesítménye fordulatot vett: az érték jelentősen, mínusz 20-ról plusz 4 pontra ugrott, míg az új rendelésállomány mínusz 6 pontra javult a korábbi mínusz 15-ről. A foglalkoztatási mutató is erősödött, de továbbra is mínusz 10 ponton áll, ami azt jelzi, hogy a munkaerőpiac még gyenge.
A helyi üzleti környezet megítélése szintén javult, a mutató mínusz 12-ről mínusz 1 pontra emelkedett, ugyanakkor a hat hónapra előretekintő várakozások romlottak:
az index mínusz 5 pontra csúszott vissza a korábbi mínusz 1-ről.
A jövőbeni szállítások és új rendelések viszont kedvezőbben alakulhatnak, az előretekintő mutatók 13, illetve 12 pontra emelkedtek. A vállalatok továbbra is óvatosak a kapacitásbővítéssel: a kapacitáskihasználtság indexe mínusz 10 pont, a tőkeberuházási szándék pedig még mindig negatív tartományban van.
A beszállítói határidők enyhén rövidültek, a mutató 6 pontra csökkent, míg a rendelés-hátralék mínusz 21-ről mínusz 16 pontra kapaszkodott fel.
A készletek szintje továbbra is magas, mind a késztermék- (15 pont), mind az alapanyag-inventár (17 pont) nőtt. A szolgáltatási kiadások erősen negatív szinten maradtak, jelezve, hogy a gyártók továbbra is visszafogják a külső szolgáltatásokra költött összegeket.
A bérek növekedése stabil maradt, 15 pontot ért el, és a vállalatok kismértékben javuló kilátásokról számoltak be a munkaerő-piaci készségek elérhetősége terén. Ugyanakkor az alkalmazotti létszám visszafogása folytatódik, ami közelmúltbeli gyengébb iparági keresletre utal.
Az árnyomás enyhült: a beszerzési árak éves növekedési üteme 7,22 százalékról 5,81 százalékra lassult, míg az eladási árak emelkedése is mérséklődött 4,02-ről 3,04 százalékra.
A vállalatok a következő 12 hónapra a beszerzési költségek további lassulását várják, míg az eladási árak valamelyest gyorsulhatnak. Az adatok összességében arra utalnak, hogy a régió feldolgozóipara továbbra is gyenge, ám a mélypontot talán elhagyta, és bár a rövid távú kilátások óvatosak, bizonyos előretekintő mutatók némi reményre adnak okot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Budapestre is eljönne Zelenszkij tárgyalni a háború lezárásáról - Egyetlen feltétele van csak az ukrán elnöknek
Zelenszkij békét akar - de nem minden áron.
Kormányzati leállás után új adatforrás: itt is az első munkaerőpiaci adat
Nagyon fontos piacmozgató adatokat tesznek nyilvánossá.
Bemondták a profik: eddig eshet az arany ára
Rövid időn belül.
Hiába a zuhanás, újabb történelmi csúcsot jósolnak az aranypiaci bikák
Már jövőre elérheti az 5000 dollárt az árfolyam.
Lecsapni készül az évszázad vihara, katasztrofális következményere számítanak
Óránként 300 kilométeres széllökésekkel érkezik.
Valaha a világ legfontosabb szervezete volt, most már az elnök szerint is a pusztulás fenyegeti
Teljes reformot sürget a világszervezet, a britek szerint ez már a vég kezdete.
Kampány indult a kulturált borfogyasztásért, neves orvosok is csatlakoztak
Rókusfalvy Pál kormánybiztost kérdeztük a Portfolio Business podcastben.
A Stellantis exvezére figyelmeztet: a kínaiak menthetik meg az összeomló európai autóipart
Átvehetik a bezárás szélére kerülő gyárakat.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.