Nem erre a hírre akart ébredni Donald Trump
Az amerikai ötödik körzet feldolgozóipara továbbra is gyengélkedik, bár a visszaesés üteme lassulni látszik. A friss adatok szerint a vállalatok óvatosak a beruházásokkal és a foglalkoztatással, miközben enyhülnek az árnyomások és némi javulás látszik a rendelés- és szállítási mutatókban.

A Federal Reserve Bank of Richmond friss felmérése szerint októberben továbbra is lassú maradt az Egyesült Államok ötödik körzetének (D.C., Maryland, Észak- és Dél-Karolina, Virginia, Nyugat-Virginia nagy része) feldolgozóipari teljesítménye, noha némi javulás látható a szeptemberi mélyponthoz képest.

Az összevont index mínusz 17-ről mínusz 4 pontra emelkedett, ami továbbra is zsugorodást jelez, de azt is mutatja, hogy a visszaesés üteme mérséklődött.

Mindez azt jelzi, hogy a Donald Trump amerikai elnök által keltett zavarok – például a vámháború – egyre mélyebb sebet ejtenek az amerikai gazdaságon.

A részindexek közül a szállítások teljesítménye fordulatot vett: az érték jelentősen, mínusz 20-ról plusz 4 pontra ugrott, míg az új rendelésállomány mínusz 6 pontra javult a korábbi mínusz 15-ről. A foglalkoztatási mutató is erősödött, de továbbra is mínusz 10 ponton áll, ami azt jelzi, hogy a munkaerőpiac még gyenge.

A helyi üzleti környezet megítélése szintén javult, a mutató mínusz 12-ről mínusz 1 pontra emelkedett, ugyanakkor a hat hónapra előretekintő várakozások romlottak:

az index mínusz 5 pontra csúszott vissza a korábbi mínusz 1-ről.

A jövőbeni szállítások és új rendelések viszont kedvezőbben alakulhatnak, az előretekintő mutatók 13, illetve 12 pontra emelkedtek. A vállalatok továbbra is óvatosak a kapacitásbővítéssel: a kapacitáskihasználtság indexe mínusz 10 pont, a tőkeberuházási szándék pedig még mindig negatív tartományban van.

A beszállítói határidők enyhén rövidültek, a mutató 6 pontra csökkent, míg a rendelés-hátralék mínusz 21-ről mínusz 16 pontra kapaszkodott fel.

A készletek szintje továbbra is magas, mind a késztermék- (15 pont), mind az alapanyag-inventár (17 pont) nőtt. A szolgáltatási kiadások erősen negatív szinten maradtak, jelezve, hogy a gyártók továbbra is visszafogják a külső szolgáltatásokra költött összegeket.

A bérek növekedése stabil maradt, 15 pontot ért el, és a vállalatok kismértékben javuló kilátásokról számoltak be a munkaerő-piaci készségek elérhetősége terén. Ugyanakkor az alkalmazotti létszám visszafogása folytatódik, ami közelmúltbeli gyengébb iparági keresletre utal.

Az árnyomás enyhült: a beszerzési árak éves növekedési üteme 7,22 százalékról 5,81 százalékra lassult, míg az eladási árak emelkedése is mérséklődött 4,02-ről 3,04 százalékra.

A vállalatok a következő 12 hónapra a beszerzési költségek további lassulását várják, míg az eladási árak valamelyest gyorsulhatnak. Az adatok összességében arra utalnak, hogy a régió feldolgozóipara továbbra is gyenge, ám a mélypontot talán elhagyta, és bár a rövid távú kilátások óvatosak, bizonyos előretekintő mutatók némi reményre adnak okot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

