Olyan történt az orosz olajjal, amire nagyon rég nem volt példa

Egy év óta most először ismét a Brentnél olcsóbban kínálják az Ázsiába tartó orosz ESPO Blendet a kínai kikötőkben történő leszállításokra.
A Reutersnek nyilatkozó négy piaci forrás szerint az áresés azt jelzi, hogy erősödik a Moszkva olajbevételeire nehezedő szankciós nyomás, márpedig ez a költségvetés egyik kulcsbevétele. A múlt héten az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajtermelőjére, a Lukoilra és a Rosznyeftre, amelyek az ESPO Blend fő exportőrei. Ennek nyomán a kínai állami olajvállalatok felfüggesztették a tengeri úton szállított orosz olaj vásárlását – írta a Reuters.
Néhány független kínai finomító – a teapotok, amelyek hagyományosan nagy ESPO-vásárlók – szintén szünetelteti a beszerzéseket, miközben igyekszik a szankcióknak megfelelő ellátási láncokat kialakítani. Kína a független finomítók nyersolajimportját szigorú kvótarendszerrel szabályozza.
A források szerint a november végén berakodandó ESPO Blend-rakományokat már az ICE Brenthez viszonyított paritáson vagy diszkonttal kínálták; egyes ügyletek akár hordónként 0,50 dollár mínuszban köttettek. Az újabb vételi ajánlatok tovább gyengültek, jelenleg az ICE Brent alatti 0,50-1 dolláros sávban mozognak. A prémiumok már a szankciók bejelentése előtt is gyengék voltak a kvótahiány miatt, és most a negatív tartományba fordulnak – fogalmazott egyikük.
Ezzel szemben a november első felében a távol-keleti Kozmino kikötőjéből induló rakományok még hordónként körülbelül 1,70 dolláros prémiumon cseréltek gazdát az ICE Brenthez képest, kínai kikötői leszállítással. A decemberi berakodású ESPO-olaj kereskedése lassan indul, mert a lanyha kereslet és a novemberi tételek felhalmozódott többlete visszafogja az aktivitást – közölték a kereskedők.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Budapestre is eljönne Zelenszkij tárgyalni a háború lezárásáról - Egyetlen feltétele van csak az ukrán elnöknek
Zelenszkij békét akar - de nem minden áron.
Kormányzati leállás után új adatforrás: itt is az első munkaerőpiaci adat
Nagyon fontos piacmozgató adatokat tesznek nyilvánossá.
Bemondták a profik: eddig eshet az arany ára
Rövid időn belül.
Hiába a zuhanás, újabb történelmi csúcsot jósolnak az aranypiaci bikák
Már jövőre elérheti az 5000 dollárt az árfolyam.
Lecsapni készül az évszázad vihara, katasztrofális következményere számítanak
Óránként 300 kilométeres széllökésekkel érkezik.
Valaha a világ legfontosabb szervezete volt, most már az elnök szerint is a pusztulás fenyegeti
Teljes reformot sürget a világszervezet, a britek szerint ez már a vég kezdete.
Kampány indult a kulturált borfogyasztásért, neves orvosok is csatlakoztak
Rókusfalvy Pál kormánybiztost kérdeztük a Portfolio Business podcastben.
A Stellantis exvezére figyelmeztet: a kínaiak menthetik meg az összeomló európai autóipart
Átvehetik a bezárás szélére kerülő gyárakat.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.