Olyan történt az orosz olajjal, amire nagyon rég nem volt példa

Egy év óta most először ismét a Brentnél olcsóbban kínálják az Ázsiába tartó orosz ESPO Blendet a kínai kikötőkben történő leszállításokra.

A Reutersnek nyilatkozó négy piaci forrás szerint az áresés azt jelzi, hogy erősödik a Moszkva olajbevételeire nehezedő szankciós nyomás, márpedig ez a költségvetés egyik kulcsbevétele. A múlt héten az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajtermelőjére, a Lukoilra és a Rosznyeftre, amelyek az ESPO Blend fő exportőrei. Ennek nyomán a kínai állami olajvállalatok felfüggesztették a tengeri úton szállított orosz olaj vásárlását – írta a Reuters.

Néhány független kínai finomító – a teapotok, amelyek hagyományosan nagy ESPO-vásárlók – szintén szünetelteti a beszerzéseket, miközben igyekszik a szankcióknak megfelelő ellátási láncokat kialakítani. Kína a független finomítók nyersolajimportját szigorú kvótarendszerrel szabályozza.

A források szerint a november végén berakodandó ESPO Blend-rakományokat már az ICE Brenthez viszonyított paritáson vagy diszkonttal kínálták; egyes ügyletek akár hordónként 0,50 dollár mínuszban köttettek. Az újabb vételi ajánlatok tovább gyengültek, jelenleg az ICE Brent alatti 0,50-1 dolláros sávban mozognak. A prémiumok már a szankciók bejelentése előtt is gyengék voltak a kvótahiány miatt, és most a negatív tartományba fordulnak – fogalmazott egyikük.

Ezzel szemben a november első felében a távol-keleti Kozmino kikötőjéből induló rakományok még hordónként körülbelül 1,70 dolláros prémiumon cseréltek gazdát az ICE Brenthez képest, kínai kikötői leszállítással. A decemberi berakodású ESPO-olaj kereskedése lassan indul, mert a lanyha kereslet és a novemberi tételek felhalmozódott többlete visszafogja az aktivitást – közölték a kereskedők.

