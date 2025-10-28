  • Megjelenítés
Olyan történt az orosz olajjal, amire nagyon rég nem volt példa
Olyan történt az orosz olajjal, amire nagyon rég nem volt példa

Egy év után először ismét diszkonttal forog az Ázsiába irányuló orosz ESPO Blend olaj a Brenthez képest a kínai kikötői leszállításoknál - írja a Reuters.

Egy év óta most először ismét a Brentnél olcsóbban kínálják az Ázsiába tartó orosz ESPO Blendet a kínai kikötőkben történő leszállításokra.

A Reutersnek nyilatkozó négy piaci forrás szerint az áresés azt jelzi, hogy erősödik a Moszkva olajbevételeire nehezedő szankciós nyomás, márpedig ez a költségvetés egyik kulcsbevétele. A múlt héten az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajtermelőjére, a Lukoilra és a Rosznyeftre, amelyek az ESPO Blend fő exportőrei. Ennek nyomán a kínai állami olajvállalatok felfüggesztették a tengeri úton szállított orosz olaj vásárlását – írta a Reuters.

Néhány független kínai finomító – a teapotok, amelyek hagyományosan nagy ESPO-vásárlók – szintén szünetelteti a beszerzéseket, miközben igyekszik a szankcióknak megfelelő ellátási láncokat kialakítani. Kína a független finomítók nyersolajimportját szigorú kvótarendszerrel szabályozza.

A források szerint a november végén berakodandó ESPO Blend-rakományokat már az ICE Brenthez viszonyított paritáson vagy diszkonttal kínálták; egyes ügyletek akár hordónként 0,50 dollár mínuszban köttettek. Az újabb vételi ajánlatok tovább gyengültek, jelenleg az ICE Brent alatti 0,50-1 dolláros sávban mozognak. A prémiumok már a szankciók bejelentése előtt is gyengék voltak a kvótahiány miatt, és most a negatív tartományba fordulnak – fogalmazott egyikük.

Ezzel szemben a november első felében a távol-keleti Kozmino kikötőjéből induló rakományok még hordónként körülbelül 1,70 dolláros prémiumon cseréltek gazdát az ICE Brenthez képest, kínai kikötői leszállítással. A decemberi berakodású ESPO-olaj kereskedése lassan indul, mert a lanyha kereslet és a novemberi tételek felhalmozódott többlete visszafogja az aktivitást – közölték a kereskedők.

Forrás: Reuters

