Rendkívüli mélységekben rejtőzik a klímaváltozás elleni harc új fegyvere: így működik a természet trükkje

A Rewind vállalat elindította a világ első kereskedelmi célú mélytengeri széntárolási projektjét Grúziában, amely új mérföldkövet jelenthet a szén-dioxid-kivonás területén - jelentette a Mining.
A DMS Georgia nevű létesítmény 1,3 kilométer mélységben található a Kaukázus régióban fekvő Grúziában.

Ez az első olyan projekt, amely tanúsított karbonkrediteket bocsát ki növényi eredetű szén megőrzésével természetes, oxigénmentes föld alatti környezetben.

A Rewind által kifejlesztett módszer az anoxikus biomassza-tárolás globális kiterjesztésének új megközelítését jelenti. A technológia lényege, hogy a növényi anyagokat oxigénmentes körülmények között tárolják, megakadályozva azok lebomlását, így geológiai időtávlatban is tartós széntárolást biztosítanak, töredékéért a hagyományos szén-dioxid-megkötési technológiák költségeinek.

A folyamat a természetes szénkörforgásra épül. A növények növekedésük során szén-dioxidot kötnek meg, amit később a lebomlás során felszabadítanak. Ez a globális körforgás évente mintegy 350 gigatonna CO₂-t mozgat meg, szemben az emberiség évi 50 gigatonnás kibocsátásával. A Rewind megszakítja ezt a ciklust azzal, hogy a növényi anyagokat még lebomlásuk előtt elzárja, így évezredekre a föld alatt tartva a szenet.

A módszer hasonlít olyan természetes megőrződési helyekhez, mint a Fekete-tenger oxigénmentes tengerfeneke, ahol a szerves anyagok és hajóroncsok évszázadok óta érintetlenül maradtak.

A Rewind 2030-ra évi egymillió tonna szén kivonását tűzte ki célul egy globális hálózaton keresztül,

amely mélybányákat, tengeri medencéket és egyéb oxigénmentes környezeteket foglal magában. A vállalat szerint a meglévő infrastruktúrát és logisztikát felhasználó rendszerük az egyik legenergiahatékonyabb és leggyorsabban telepíthető szén-dioxid-kivonási megoldás a piacon.

