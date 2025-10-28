  • Megjelenítés
FONTOS Ennyi volt, vége a békülésnek: masszív támadást indít Izrael – Kiadta a parancsot a vezető
Sokkoló hírt kaptak a magyar nyugdíjasok – rég láttunk ilyen súlyos anyagi leszakadást
Gazdaság

Sokkoló hírt kaptak a magyar nyugdíjasok – rég láttunk ilyen súlyos anyagi leszakadást

Portfolio
A nyugdíjasok számára meglehetősen riasztó előrejelzést mutatott be az Állami Számvevőszék a Magyar Közgazdasági Társaság és a Költségvetési Tanács konferenciáján. Az ÁSZ által közölt számok szerint a következő években is folytatódni fog a nyugdíjak leszakadása a bérektől: 2026-ban alig 47%, 2027-ben pedig kevesebb mint 46% lehet az átlagnyugdíj és a nettó átlagkereset hányadosa.

Az Állami Számvevőszék által bemutatott előrejelzések szerint a bérek 2026-ban 9%-kal, 2027-ben pedig 9,5%-kal nőhetnek, márpedig ezek az értékek jóval meghaladják a kormány inflációs várakozásait, egyben az adott évek elején alkalmazandó nyugdíjemelések várható nagyságát.

A nyugdíjak inflációkövetőek – emelte ki előadásában Pulay Gyula Zoltán, az Állami Számvevőszék vezető közgazdásza, hozzátéve, hogy

az átlagnyugdíj és az átlagbér távolodása egy "potenciális megtakarítási lehetőség" az állami költségvetés szempontjából nézve.

Az inflációkövető nyugdíjemelés és az inflációt jócskán meghaladó átlagbér-emelkedés együttesen azt eredményezi, hogy a nyugdíjak egyre erősebben leszakadnak a bérektől: az ÁSZ által bemutatott számítások szerint 2023-ban több mint 52% volt a nyugdíj-bér hányados, de még 2024-ben is elérte az 50%-ot, míg idén várhatóan 48% körül alakulhat a mutató értéke, sőt, 2026-ban 47%-ra, 2027-ben pedig 45,6%-ra csökkenhet az átlagnyugdíj és a nettó átlagkereset hányadosa.

asz
Forrás: Állami Számvevőszék

A nyugdíjasok helyzetén ugyanakkor (relatív és abszolút értelemben is) javíthat, ha a jövőben bevezetik a 14. havi nyugdíjat, ugyanis egy teljes, juttatásarányos 14. havi nyugdíj évente 7,7%-kal növelné a jogosultak által kapott éves juttatás összegét. Az eddigi kormányzati megszólalások alapján viszont arra következtethetünk, hogy nem egy lépésben, hanem több év alatt fokozatosan vezethetik be a 14. havi nyugdíjat, hasonlóképpen a 13. havi nyugdíj bevezetéséhez, ezáltal a jövedelemnövekedés is lassabb ütemű lehet, például 2-4 év leforgása alatt épülhet be a juttatásokba a 7,7%-os növekmény.

Kapcsolódó cikkünk

Tényleg nyugdíjadó teszi tönkre a magyarok életét?

Gödörben van a magyar nyugdíjrendszer, de ma nem nyugdíjreformra van szükség

Kemény lépés Magyarország szomszédjában: befagyasztják a 13. havi nyugdíjat

14. havi nyugdíjat ígér a kormány: kiszámoltuk, hogyan járnának ezzel a nyugdíjasok – és az ország költségvetése

Bréking: Orbán Viktor is a 14. havi nyugdíj lehetőségéről beszélt

Lázár János belengette a 14. havi nyugdíj bevezetését Magyarországon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
nagy márton nemzetgazdasági miniszter
Gazdaság
Elárulta Nagy Márton, hogyan vezetné be a kormány a 14. havi nyugdíjat
Pénzcentrum
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility