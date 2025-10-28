Sokkoló hírt kaptak a magyar nyugdíjasok – rég láttunk ilyen súlyos anyagi leszakadást

Az Állami Számvevőszék által bemutatott előrejelzések szerint a bérek 2026-ban 9%-kal, 2027-ben pedig 9,5%-kal nőhetnek, márpedig ezek az értékek jóval meghaladják a kormány inflációs várakozásait, egyben az adott évek elején alkalmazandó nyugdíjemelések várható nagyságát.
A nyugdíjak inflációkövetőek – emelte ki előadásában Pulay Gyula Zoltán, az Állami Számvevőszék vezető közgazdásza, hozzátéve, hogy
az átlagnyugdíj és az átlagbér távolodása egy "potenciális megtakarítási lehetőség" az állami költségvetés szempontjából nézve.
Az inflációkövető nyugdíjemelés és az inflációt jócskán meghaladó átlagbér-emelkedés együttesen azt eredményezi, hogy a nyugdíjak egyre erősebben leszakadnak a bérektől: az ÁSZ által bemutatott számítások szerint 2023-ban több mint 52% volt a nyugdíj-bér hányados, de még 2024-ben is elérte az 50%-ot, míg idén várhatóan 48% körül alakulhat a mutató értéke, sőt, 2026-ban 47%-ra, 2027-ben pedig 45,6%-ra csökkenhet az átlagnyugdíj és a nettó átlagkereset hányadosa.
A nyugdíjasok helyzetén ugyanakkor (relatív és abszolút értelemben is) javíthat, ha a jövőben bevezetik a 14. havi nyugdíjat, ugyanis egy teljes, juttatásarányos 14. havi nyugdíj évente 7,7%-kal növelné a jogosultak által kapott éves juttatás összegét. Az eddigi kormányzati megszólalások alapján viszont arra következtethetünk, hogy nem egy lépésben, hanem több év alatt fokozatosan vezethetik be a 14. havi nyugdíjat, hasonlóképpen a 13. havi nyugdíj bevezetéséhez, ezáltal a jövedelemnövekedés is lassabb ütemű lehet, például 2-4 év leforgása alatt épülhet be a juttatásokba a 7,7%-os növekmény.
