Tíz éve nem volt ilyen: halálos baleset történt a bányában

Két dolgozó életét vesztette, egy harmadik pedig megsérült egy robbanásban az újranyitás előtt álló Endeavor ezüst-, cink- és ólombányában Új-Dél-Walesben kedden.

Ez Ausztrália első halálos kimenetelű bányarobbanása 2015 óta.

A mentőcsapatok a Sydney-től mintegy 700 kilométerre északnyugatra található Cobar bányavárosba vonultak ki, miután jelentést kaptak a súlyos munkahelyi balesetről. A rendőrség közlése szerint egy 60-as éveiben járó férfi és egy 20-as éveiben járó nő a helyszínen életét vesztette. Egy másik, szintén 20-as éveiben járó nőt kisebb sérülésekkel és sokkos állapotban légi úton kórházba szállítottak.

A Polymetals Resources tulajdonában lévő bánya felfüggesztette működését a vizsgálatok idejére. A vállalat a halálos baleset után kétnapos kereskedési szünetet is kért.

A Polymetals 2023-ban vásárolta meg az Endeavor bányát, azzal a szándékkal, hogy újraindítja a termelést, miután a telephelyet 2020-ban karbantartási üzemmódba helyezték. A bánya az 1980-as évek eleje óta működött.

