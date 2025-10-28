Tíz éve nem volt ilyen: halálos baleset történt a bányában

Két dolgozó életét vesztette, egy harmadik pedig megsérült egy robbanásban az újranyitás előtt álló Endeavor ezüst-, cink- és ólombányában Új-Dél-Walesben kedden.
Ez Ausztrália első halálos kimenetelű bányarobbanása 2015 óta.
A mentőcsapatok a Sydney-től mintegy 700 kilométerre északnyugatra található Cobar bányavárosba vonultak ki, miután jelentést kaptak a súlyos munkahelyi balesetről. A rendőrség közlése szerint egy 60-as éveiben járó férfi és egy 20-as éveiben járó nő a helyszínen életét vesztette. Egy másik, szintén 20-as éveiben járó nőt kisebb sérülésekkel és sokkos állapotban légi úton kórházba szállítottak.
A Polymetals Resources tulajdonában lévő bánya felfüggesztette működését a vizsgálatok idejére. A vállalat a halálos baleset után kétnapos kereskedési szünetet is kért.
A Polymetals 2023-ban vásárolta meg az Endeavor bányát, azzal a szándékkal, hogy újraindítja a termelést, miután a telephelyet 2020-ban karbantartási üzemmódba helyezték. A bánya az 1980-as évek eleje óta működött.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Budapestre is eljönne Zelenszkij tárgyalni a háború lezárásáról - Egyetlen feltétele van csak az ukrán elnöknek
Zelenszkij békét akar - de nem minden áron.
Kormányzati leállás után új adatforrás: itt is az első munkaerőpiaci adat
Nagyon fontos piacmozgató adatokat tesznek nyilvánossá.
Bemondták a profik: eddig eshet az arany ára
Rövid időn belül.
Hiába a zuhanás, újabb történelmi csúcsot jósolnak az aranypiaci bikák
Már jövőre elérheti az 5000 dollárt az árfolyam.
Lecsapni készül az évszázad vihara, katasztrofális következményere számítanak
Óránként 300 kilométeres széllökésekkel érkezik.
Valaha a világ legfontosabb szervezete volt, most már az elnök szerint is a pusztulás fenyegeti
Teljes reformot sürget a világszervezet, a britek szerint ez már a vég kezdete.
Kampány indult a kulturált borfogyasztásért, neves orvosok is csatlakoztak
Rókusfalvy Pál kormánybiztost kérdeztük a Portfolio Business podcastben.
A Stellantis exvezére figyelmeztet: a kínaiak menthetik meg az összeomló európai autóipart
Átvehetik a bezárás szélére kerülő gyárakat.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.