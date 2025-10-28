Valaha a világ legfontosabb szervezete volt, most már az elnök szerint is a pusztulás fenyegeti

Kedden Ngozi Okonjo-Iweala a 30 éves Világkereskedelmi Szervezet (WTO) átalakítását szorgalmazta, kiemelve, hogy a konszenzusos döntéshozatal a gyakorlatban egyhangú támogatást kíván meg a globális kereskedelmi megállapodásokhoz.
Reformálnunk kell a rendszert, nem lehetünk önelégültek
– mondta a Rijádban megrendezett Future Investment Initiative (FII) konferencián.
Hangsúlyozta, hogy változtatni kell a szervezet működésének több elemén, köztük a konszenzusos – ténylegesen egyhangúságra épülő – döntéshozatali mechanizmuson is, mert az nagyon lelassítja a döntéshozatalt.
Arra is felszólította a WTO 166 tagállamát, hogy lépjenek párbeszédbe az Egyesült Államokkal a szervezettel szembeni bírálataikról, amelyek közül többet maga is megalapozottnak nevezett.
Okonjo-Iweala megismételte, hogy a globális kereskedelmi rendszer nyolc évtizede nem látott mértékű zavarokat él át, és „megviselt, de nem megtört”. Üdvözölte, hogy a tagok többsége nem folyamodott megtorló lépésekhez Donald Trump amerikai elnök vámintézkedéseire válaszul.
Az, hogy a világ árukereskedelmének csaknem háromnegyede továbbra is a WTO feltételei szerint zajlik, lenyűgöző
– fogalmazott.
Eközben Nagy-Britannia kereskedelmi minisztere kedden úgy nyilatkozott, hogy a WTO „egzisztenciális pillanat” elé néz a jövő évi miniszteri találkozón, és fennáll a veszélye, hogy jelentéktelenné válik.
Ezért azon dolgozunk, hogy a WTO működjön, de fennáll a veszélye annak, hogy a következő években jelentéktelenségbe süllyed
– mondta Chris Bryant a szervezet genfi központjában tartott sajtótájékoztatón.
A Kereskedelmi Világszervezet a globális kereskedelem szabályozásának központi intézménye (volt), amely 1995-ben jött létre a GATT utódjaként azzal a céllal, hogy egységes, kiszámítható keretet teremtsen az áruk, szolgáltatások és szellemi tulajdon nemzetközi forgalmához. Jelentőségét az adta, hogy a 2000-es évekig a világkereskedelem liberalizációjának motorja volt: tagsága gyorsan bővült, a kereskedelmi akadályok lebontásában történelmi léptékű előrelépést ért el, és a jogérvényesítést biztosító vitarendezési mechanizmusa példátlanul erősnek számított.
A WTO tekintélyét növelte, hogy független fórumként képes volt érvényt szerezni a szabályoknak még nagyhatalmak – például az Egyesült Államok vagy az EU – vitái esetén is, ez pedig olyan kiszámíthatóságot teremtett, amely katalizálta a globalizációt, a kereskedelmi integrációt és a termelési láncok nemzetközi kiépülését. Azonban az elmúlt évtizedben, különösen a kínai dömping, valamint Donald Trump második amerikai elnöksége miatt szerepe teljesen meggyengült.
