Váratlan fordulat: összeomlott a német gazdaság egyik pillére, ami Magyarországnak is vészjósló jel

A fogyasztói klíma alakulása ellentétes az elemzői várakozásokkal, amelyek enyhe javulást jeleztek előre.
A visszaesés fő oka a jövedelmi várakozások erős gyengülése. Ez az alindex csaknem 13 ponttal, 2,3 pontra csúszott, ami 2025 márciusa óta a legalacsonyabb érték, és eltörölte az előző hónap jelentős nyereségét.
Az elhúzódó geopolitikai feszültségek, az infláció újbóli erősödésétől való félelem és a munkahelybiztonsággal kapcsolatos növekvő aggodalmak visszafogják a fogyasztói hangulat rövid távú javulásába vetett reményeket
– mondta Rolf Bürkl, a NIM fogyasztói klímaszakértője a Reutersnek az adatok értékelésekor.
Eközben a gazdasági várakozások négy hónap után először emelkedtek: 2,2 ponttal 0,8 pontra. A vásárlási hajlandóság is enyhén javult, -9,3 pontra. Mindkét mutató továbbra is visszafogott, mivel az élelmiszerek és az energia magas ára továbbra is nyomást gyakorol a vásárlási döntésekre. A megtakarítási hajlandóság 15,8 pontra csúszott az egy hónappal korábbi 16,1-ről.
A német mutatók fontosságára a magyar nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton ezzel összefüggésben arra hívta fel a figyelmet még október elején a Portfolio 2025-ös Budapest Economic Forumon elmondott előadásában, hogy
a német üzleti hangulatindexek ma már pontosabban jelzik előre a magyar GDP alakulását, mint magáét a német gazdaságét.
Szerinte ennek oka, hogy a magyar és a német gazdaság, különösen az autóiparon keresztül, szoros szinkronban mozog: a hazai járműalkatrész-export 44, az akkumulátorexport több mint 55 százaléka Németországba irányul. A miniszter szerint ez is bizonyítja, hogy Magyarország teljesítménye nagymértékben függ a német és általában az EU-s konjunktúrától.
A felmérést 2025. október 2–13. között végezték. A mutató nulla feletti értéke a magánfogyasztás éves összevetésű növekedését, nulla alatti értéke pedig csökkenését jelzi.
A GfK szerint 1 pontnyi elmozdulás a mutatóban a magánfogyasztás 0,1%-os éves változásának felel meg.
A "vásárlási hajlandóság" mutató a "Jó idő-e most nagy értékű tartós cikkeket vásárolni?" kérdésre adott pozitív és negatív válaszok egyenlegét mutatja. A jövedelmi várakozások alindex a háztartások pénzügyeinek következő 12 hónapban várható alakulását, a gazdasági várakozások indexe pedig a következő 12 hónap általános gazdasági helyzetének megítélését tükrözi.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Áll a bál Orbán Viktor nyilatkozata körül, kiderült, mit mondott Trump lépéséről
Betámadták a nyilatkozatot közlő olasz lapot.
Bóvli kategóriába sorolták a 70 milliárd dolláros bitcoin-óriást: itt vannak a veszélyek
Először kapott hitelminősítést hasonló cég.
Döntött a kormány: ezekben a városokban lesz a rozsdaövezetből lakásprojekt
Szentgotthárdon és Monoron épülhetnek lakások.
Magyarország az EU-s rangsor legvégére csúszott a fontos listán
De az egész Európai Unióban romlik a jogbiztonság.
11 év szünet után újabb jegybank ülne fel az aranyvonatra
Fontolgatják a vásárlást.
A Goldman Sachs vezére szerint nincs rendszerszintű kockázat a hitelpiacon
A közelmúltbeli csődök ellenére sem.
Ami elsőre sikeres ellentámadásnak tűnik, az a katasztrófa előjele lehet: repedeznek Donbasz utolsó védvonalai
Sikerült megállítani az oroszok előretörését, egyelőre.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora, a magyar gazdaságot azonban nem meggyengítik, hanem termelékenysége és minősége javítá
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod