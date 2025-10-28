Váratlan fordulat: összeomlott a német gazdaság egyik pillére, ami Magyarországnak is vészjósló jel

A fogyasztói klíma alakulása ellentétes az elemzői várakozásokkal, amelyek enyhe javulást jeleztek előre.

A visszaesés fő oka a jövedelmi várakozások erős gyengülése. Ez az alindex csaknem 13 ponttal, 2,3 pontra csúszott, ami 2025 márciusa óta a legalacsonyabb érték, és eltörölte az előző hónap jelentős nyereségét.

Az elhúzódó geopolitikai feszültségek, az infláció újbóli erősödésétől való félelem és a munkahelybiztonsággal kapcsolatos növekvő aggodalmak visszafogják a fogyasztói hangulat rövid távú javulásába vetett reményeket

– mondta Rolf Bürkl, a NIM fogyasztói klímaszakértője a Reutersnek az adatok értékelésekor.

Eközben a gazdasági várakozások négy hónap után először emelkedtek: 2,2 ponttal 0,8 pontra. A vásárlási hajlandóság is enyhén javult, -9,3 pontra. Mindkét mutató továbbra is visszafogott, mivel az élelmiszerek és az energia magas ára továbbra is nyomást gyakorol a vásárlási döntésekre. A megtakarítási hajlandóság 15,8 pontra csúszott az egy hónappal korábbi 16,1-ről.

A német mutatók fontosságára a magyar nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton ezzel összefüggésben arra hívta fel a figyelmet még október elején a Portfolio 2025-ös Budapest Economic Forumon elmondott előadásában, hogy

a német üzleti hangulatindexek ma már pontosabban jelzik előre a magyar GDP alakulását, mint magáét a német gazdaságét.

Szerinte ennek oka, hogy a magyar és a német gazdaság, különösen az autóiparon keresztül, szoros szinkronban mozog: a hazai járműalkatrész-export 44, az akkumulátorexport több mint 55 százaléka Németországba irányul. A miniszter szerint ez is bizonyítja, hogy Magyarország teljesítménye nagymértékben függ a német és általában az EU-s konjunktúrától.

A felmérést 2025. október 2–13. között végezték. A mutató nulla feletti értéke a magánfogyasztás éves összevetésű növekedését, nulla alatti értéke pedig csökkenését jelzi.

A GfK szerint 1 pontnyi elmozdulás a mutatóban a magánfogyasztás 0,1%-os éves változásának felel meg.

A "vásárlási hajlandóság" mutató a "Jó idő-e most nagy értékű tartós cikkeket vásárolni?" kérdésre adott pozitív és negatív válaszok egyenlegét mutatja. A jövedelmi várakozások alindex a háztartások pénzügyeinek következő 12 hónapban várható alakulását, a gazdasági várakozások indexe pedig a következő 12 hónap általános gazdasági helyzetének megítélését tükrözi.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images