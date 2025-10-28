Vége az eddigi világnak: minden megváltozik Magyarország határán

Magyarország megkezdte az EU új beléptetőrendszerének (EES) bevezetését a szerb–magyar határon:

kedden reggel 8 órától már a tompai–kelebiai átkelőn is alkalmazzák az új szabályokat.

A szabadkai magyar konzulátus tájékoztatása szerint november 4-től a röszkei–horgosi határátkelőn is életbe lép a rendszer, majd november 11-ig fokozatosan minden magyar–szerb átkelőn.

A rendszer miatt torlódásokra lehet számítani, mivel a regisztrációhoz külön sávokat jelöltek ki, és a rendőrök irányítják a forgalmat. Az EES első belépéskor ujjlenyomat-vételt, arcfotót, valamint személyes és útlevéladatok rögzítését írja elő; 12 év alatti gyermekeknél csak fotó és adatfelvétel történik.

Az EU-útlevéllel rendelkezők – köztük a magyar állampolgárok – számára nem változnak az átlépési szabályok.

Az EES az EU 25 tagállama mellett Svájcban, Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben is érvényes. A rendszer ingyenes, előzetes online regisztrációt nem igényel, és a következő hat hónapban fokozatosan vezetik be.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Oláh Tamás