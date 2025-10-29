Általános sztrájk jöhet Romániában!

  • Megjelenítés
MTI
A román kormány székháza előtt rendezett tüntetést szerdán négy országos szakszervezeti szövetség, amelyek a már bevezetett vagy tervezett megszorító intézkedések ellen tiltakoznak. Ha a szakszervezetek nem kapnak választ a követeléseikre, akkor az államfő közvetítésével próbálnak tárgyalni a kormány képviselőivel, és ha ez sem vezet eredményre, akkor a tiltakozás más formáihoz folyamodnak, beleértve az általános sztrájkot is.

Négy országos szakszervezeti szövetség szerdán demonstrációt tartott a román kormány épülete előtt,

tiltakozva az eddig életbe léptetett, illetve a tervezett takarékossági lépések ellen.

Az Ilie Bolojan liberális miniszterelnök által vezetett négypárti kormány júniusi beiktatása óta a GDP 9 százalékát meghaladó, tarthatatlan költségvetési hiány lefaragása érdekében több bevételnövelő és költségcsökkentő intézkedéscsomagot is bevezetett, amelyek társadalmi feszültséget keltettek.

A szakszervezetek szerint a kormány intézkedései főleg a bérből élőket és nyugdíjasokat sújtják. A szerdai tüntetésen, amelyre az ország minden tájáról érkeztek szakszervezeti képviselők, a minimálbér és a nyugdíjak emelését, méltányosabb adóztatási rendszer bevezetését követelték, és a helyi közigazgatásban tervezett elbocsátások ellen tiltakoztak.

Az érdekképviseletek szerint európai uniós szinten Romániában a legmagasabb - 19 százalékos - a szegénységi küszöb alatt élő munkavállalók aránya,

a tisztességes megélhetéshez szükséges fogyasztói kosár ára jelenleg másfélszerese a nettó minimálbérnek.

Bogdan Hossu, az Alfa Kartell Országos Szakszervezeti Szövetség elnöke az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy a kormány vitatott intézkedései indokolatlanok, mert nem csökkentették a költségvetési hiányt. Szerinte a kormánynak "nemcsak a kiváltságos helyzetben lévő politikusok érdekeire kell figyelnie, hanem a saját választóiéra is". Emlékeztetett arra, hogy eddig csak nagyon kevés állami vállalatot érintettek a megszorító intézkedések.

Ha a szakszervezetek nem kapnak választ a követeléseikre, akkor az államfő közvetítésével próbálnak tárgyalni a kormány képviselőivel, és ha ez sem vezet eredményre,

akkor a tiltakozás más formáihoz folyamodnak, beleértve az általános sztrájkot is

- mondta az Agerpresnek a szakszervezeti vezető.

