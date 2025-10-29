  • Megjelenítés
Gazdaság

Az amerikai szankció egy magyar vállalatnak is óriási pofont jelent
Az amerikai szankció egy magyar vállalatnak is óriási pofont jelent

Az amerikai szankciók miatt a Lukoil kénytelen megválni külföldi érdekeltségeitől, köztük vélhetően a magyarországi egységétől, a Lukoil Lubricants Europe GmbH Magyarországi Fiókteleptől is - számolt be a Világgazdaság.

A Lukoil Lubricants Europe GmbH Magyarországi Fióktelepe is új tulajdonoshoz kerülhet,

miután az anyavállalatot október 22-től amerikai szankciók sújtják. A budapesti fióktelep várhatóan nem önállóan, hanem a bécsi anyavállalatával és annak európai hálózatával együtt kerül értékesítésre.

A 2013 óta működő magyarországi fióktelep 256 millió forint jegyzett tőkével rendelkezik, vezetője a dunaszerdahelyi Tomas Ribanszky. A vállalat 2023-ban 110,2 millió eurós árbevétel mellett 4,1 millió euró adózott eredményt ért el, ami az előző évi nyereség mindössze harmada.

Az anyavállalat kenőanyagokat gyárt, forgalmaz és exportál, valamint olajipari termékeket és vegyi anyagokat importál. Európai piacát három saját tulajdonú keverőüzeméből látja el, melyek Finnországban, Ausztriában és Romániában találhatók. Elosztóközpontként a 2016-ban elkészült bécsi tartálypark szolgál.

A Lukoil Lubricants azonban csak kis szelete az orosz olajóriás külföldi portfóliójának. A vállalatnak jelentős érdekeltségei vannak a Balkánon, a Közel-Keleten, az EU egyes országaiban és az Egyesült Államokban is. Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrző hivatala (OFAC) november 21-ig adott engedélyt a társaságnak eszközei értékesítésére.

A Lukoil nemzetközi portfóliója rendkívül kiterjedt: Ausztriában és Finnországban kenőanyaggyárai működnek; Hollandiában 45 százalékos részesedése van a zeelandi finomítóban; Romániában a Petrotel-Lukoil finomítót (az ország legnagyobb olajfinomítóját) üzemelteti; Bulgáriában a Balkán-félsziget legnagyobb olajfinomítóját, a Lukoil Neftohim Burgaszt birtokolja.

Emellett jelentős részesedései vannak azerbajdzsáni, kazahsztáni, iraki, egyesült arab emírségekbeli és kongói olaj- és gázprojektekben is. A vállalat Oroszországon kívül mintegy 2400 benzinkutat üzemeltet az Egyesült Államokban, Belgiumban, Hollandiában, Olaszországban, Bulgáriában, Moldovában, Szerbiában, Montenegróban és Macedóniában. A Lukoil tulajdonában van továbbá a genfi székhelyű Litasco kereskedőcég, valamint részesedései vannak termelési projektekben Ghánában, Mexikóban, Nigériában, Kamerunban, Egyiptomban és Üzbegisztánban is.

A külföldi eszközök eladásának november 21-i határidejét

esetleg meghosszabbíthatják a potenciális vevők vagy az érintett országok kérésére.

A Lukoil külföldi eszközei a vállalat teljes piaci kapitalizációjának körülbelül egynegyedét teszik ki.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

