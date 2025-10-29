Az amerikai szankció egy magyar vállalatnak is óriási pofont jelent

A Lukoil Lubricants Europe GmbH Magyarországi Fióktelepe is új tulajdonoshoz kerülhet,
miután az anyavállalatot október 22-től amerikai szankciók sújtják. A budapesti fióktelep várhatóan nem önállóan, hanem a bécsi anyavállalatával és annak európai hálózatával együtt kerül értékesítésre.
A 2013 óta működő magyarországi fióktelep 256 millió forint jegyzett tőkével rendelkezik, vezetője a dunaszerdahelyi Tomas Ribanszky. A vállalat 2023-ban 110,2 millió eurós árbevétel mellett 4,1 millió euró adózott eredményt ért el, ami az előző évi nyereség mindössze harmada.
Az anyavállalat kenőanyagokat gyárt, forgalmaz és exportál, valamint olajipari termékeket és vegyi anyagokat importál. Európai piacát három saját tulajdonú keverőüzeméből látja el, melyek Finnországban, Ausztriában és Romániában találhatók. Elosztóközpontként a 2016-ban elkészült bécsi tartálypark szolgál.
A Lukoil Lubricants azonban csak kis szelete az orosz olajóriás külföldi portfóliójának. A vállalatnak jelentős érdekeltségei vannak a Balkánon, a Közel-Keleten, az EU egyes országaiban és az Egyesült Államokban is. Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrző hivatala (OFAC) november 21-ig adott engedélyt a társaságnak eszközei értékesítésére.
A Lukoil nemzetközi portfóliója rendkívül kiterjedt: Ausztriában és Finnországban kenőanyaggyárai működnek; Hollandiában 45 százalékos részesedése van a zeelandi finomítóban; Romániában a Petrotel-Lukoil finomítót (az ország legnagyobb olajfinomítóját) üzemelteti; Bulgáriában a Balkán-félsziget legnagyobb olajfinomítóját, a Lukoil Neftohim Burgaszt birtokolja.
Emellett jelentős részesedései vannak azerbajdzsáni, kazahsztáni, iraki, egyesült arab emírségekbeli és kongói olaj- és gázprojektekben is. A vállalat Oroszországon kívül mintegy 2400 benzinkutat üzemeltet az Egyesült Államokban, Belgiumban, Hollandiában, Olaszországban, Bulgáriában, Moldovában, Szerbiában, Montenegróban és Macedóniában. A Lukoil tulajdonában van továbbá a genfi székhelyű Litasco kereskedőcég, valamint részesedései vannak termelési projektekben Ghánában, Mexikóban, Nigériában, Kamerunban, Egyiptomban és Üzbegisztánban is.
A külföldi eszközök eladásának november 21-i határidejét
esetleg meghosszabbíthatják a potenciális vevők vagy az érintett országok kérésére.
A Lukoil külföldi eszközei a vállalat teljes piaci kapitalizációjának körülbelül egynegyedét teszik ki.
Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images
Beütöttek az amerikai olajszankciók: radikális döntés született
Egyre több a kockázat.
Hullanak a csontvázak a szekrényből – Nagy bajban Orbán Viktor szövetségese
Azt ígéri, tartják a hiánycélt.
Három éve nem látott szárnyalásban a Mercedes árfolyama
Pedig nagyot esett a cég nyeresége.
Újabb országot ért el az évszázad vihara, amely eddig emberek ezreit vágta el a külvilágtól
Tovább tombol a Melissa hurrikán.
Kiadta a parancsot Donald Trump: megindultak a B-1B bombázók - Putyin barátja nagy bajban van
Kezd egyre jobban eldurvulni a helyzet.
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Liszt Ferenc repülőtér: kiderült, mikor adhatják át a 3-as terminált
Nem kell olyan sokat várni.
Kenyai tragédia: a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője és családja utazott a gépen
11-en voltak a fedélzeten, köztük Süllős Gyula és gyermekei.
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Egyértelmű jelzést kapott Magyarország: elkerülhetetlen a leválás az orosz olajról
A Lukoil döntése irányadó lesz a döntéshozók számára is.
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.