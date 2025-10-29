Az USA máris helyretette a világ vezető hatalmának új kormányát

Az amerikai pénzügyminiszter szerda este közzétett közösségimédiás bejegyzésében azt írta:

A kormány hajlandósága, hogy mozgásteret adjon a Japán jegybankjának (BoJ), kulcsfontosságú lesz az inflációs várakozások lehorgonyzásához és a túlzott árfolyam-ingadozás elkerüléséhez.

Üzenete éles kontrasztban áll azzal, ahogyan odahaza a Federal Reserve (Fed) felé kommunikál.

Bessent posztja egy nappal a BoJ soron következő kamatdöntése előtt érkezett. A piacok széles körben változatlan irányadó rátára számítanak, ugyanakkor a legtöbb közgazdász legkésőbb januárig kamatemelést vár. A csütörtöki emelésre vonatkozó árazás Bessent megszólalása után az overnight swappiacon mintegy 10 százalékról 20 százalék körülire nőtt.

Holnap nem számítok emelésre, de a megjegyzései miatt nagyobb esélyt látok egy decemberi lépésre

– mondta Marujama Josimasa, az SMBC Nikko Securities vezető piaci közgazdásza. Hozzátette: Bessent szavai valószínűleg épp kevésbé teszik valószínűvé, hogy a BoJ már holnap lépjen, mert az úgy tűnne, mintha ő diktálta volna a döntést.

A Bloomberg Economics szerint még Bessent tokiói ösztönzése sem valószínű, hogy eltéríti a jegybankot attól, hogy ezen a héten változatlanul hagyja a politikát.

A mérsékelt amerikai nyomás eltörpül amellett az aggodalom mellett, hogy egy újabb globális piaci sokkot válthatnának ki

– fogalmazott Kimura Taró közgazdász.

A piaci reakció gyors volt: a jen a bejegyzés után erősödött, 152,12-ről nagyjából 151,54-re mozdult a dollárral szemben. Az árfolyam továbbra is jóval a 10 éves, 122,45-ös átlag fölött áll, ami viszonylagos versenyelőnyt ad a japán exportnak. Az amerikai pénzügyminisztérium eközben Japánt továbbra is az árfolyamgyakorlatok fokozott megfigyelésére kijelölt országok listáján tartja.

A frissen hivatalba lépett miniszterelnök, Takaicsi Szanae korábban a laza kamatkörnyezet híveként lépett fel, mostanában azonban tartózkodik a BoJ politikájának közvetlen kommentálásától. Hivatalba lépése óta aggodalmát fejezte ki az infláció hatásai miatt, és ígéretet tett a megélhetési költségekkel küzdő háztartások támogatására.

Úgy érzem, Bessent célja a jen leértékelődésének korrekciója

– mondta Moroga Akira, az Aozora Bank vezető piaci stratégája. Szerinte ez megnehezíti, hogy tovább gyengítsék a japán fizetőeszközt. Hozzátette: bár a politikai tényezők és más okok miatt a kamatemelési várakozások nem erősödtek, nem zárható ki, hogy már holnap is sor kerülhet lépésre.

Bessent bejegyzése két nappal azután született, hogy Tokióban találkozott japán partnerével, Katajama Szacuki pénzügyminiszterrel. Az amerikai pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a felek a megalapozott monetáris politikaalkotás és -kommunikáció szerepéről is beszéltek az inflációs várakozások lehorgonyzásában és a túlzott árfolyam-ingadozás megelőzésében.

Bessent rendszeresen kommentálja az amerikai jegybank politikáját is.

Múlt hónapban bírálta Jerome Powell Fed-elnököt, amiért "kicsit visszakozott" az enyhítéstől, és úgy fogalmazott: a kamatoknak "csökkenniük kell". A Fed döntéshozói eközben óvatosak a kamatcsökkentésekkel, hivatkozva Donald Trump elnök vámemeléseinek inflációs kockázataira. Szeptember 24-én a Fox Businessnek Bessent azt mondta, meglepte, hogy Powell nem jelzett év végére "legalább" 100–150 bázispontos csökkentési pályát. A jegybank azt megelőzően 25 bázisponttal vágott, és széles körben újabb hasonló lépést vártak a következő szerdán.

A BoJ kapcsán Bessent augusztusban még azt mondta, a jegybank "lemaradásban van" az infláció elleni küzdelemben. Azóta enyhített a hangnemen: a hónap elején úgy fogalmazott, a jen stabilizálódhat, ha a BoJ továbbra is megfelelő lépéseket tesz.

Úgy gondoljuk, Bessent végül érvényt szerez majd az álláspontjának, és a jen erősödik, ahogy fokozatosan szűkül a monetáris politikai olló az Egyesült Államok és Japán között

– írta keddi ügyféljegyzetében Jonas Goltermann, a Capital Economics helyettes vezető piaci közgazdásza.

USDJPY árfolyam alakulása.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images