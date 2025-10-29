  • Megjelenítés
Bejelentette Trump: megvan az újabb vámmegállapodás
Gazdaság

Bejelentette Trump: megvan az újabb vámmegállapodás

Portfolio
Donald Trump szerint megszületett a kereskedelmi megállapodás Dél-Koreával - írja a Reuters. Az amerikai elnök jelenleg Szöulban tárgyal, csütörtökön a kínai elnökkel is találkozik.

Az Egyesült Államok elnöke szerdán közölte, hogy megállapodás jött létre Dél-Koreával.

Később a dél-koreai elnök, I Dzse Mjong által adott vacsorán azt mondta: a megállapodás gyakorlatilag végleges.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

