Brutális szigorítás Olaszországban: több mint negyedével csökkent a korai nyugdíjba vonulók száma

2022 és 2024 közt több mint negyedével (26 százalékkal) zuhant a korai nyugdíjba vonulók száma a Meloni-kormány szigorának következtében az olasz társadalombiztosítási intézet (Inps) felügyeleti tanácsa, a Civ Inps 2024-es jelentése szerint. A legnagyobb visszaesés a nők (-39%) és a közalkalmazottak (-31%) körében volt megfigyelhető.
Megszűnt az "olasz Nők 40"
A korábbi reformok szimbóluma, a Quota 100 program, amely 2021-ben még több mint 103 ezer embernek tette lehetővé a korai nyugdíjazást, mára gyakorlatilag eltűnt: 2024-ben mindössze 1 154 nyugdíjat folyósítottak a szigorított Quota 103 alapján – ez 99%-os zuhanás. Végül a jövő évi költségvetési tervezetben teljesen eltörlik ezt a lehetőséget, amivel korábban bizonyos feltételek mellett 62 évesen nyugdíjba lehetett vonulni.
Hasonló sorsra jutott a nők számára fenntartott "Opzione donna" is, amely 2022-ben még 26 427, 2024-ben viszont már csak 4 784 esetet jelentett (-82%). A magyar Nők 40 olasz megfelelőjét inkább Nők 35-nek lehetne nevezni, ugyanis az olasz nők korábban 35 évnyi szolgálati idő és 58-59 éves minimum kor mellett vonulhattak korai nyugdíjba. A népszerű lehetőség igénybevételi feltételein 2023-tól szigorított a Meloni-kormány, amikor a vállalt gyerekek számán kívül olyan kitételeket szabtak meg, mint hogy például bentlakásos gondozónak vagy csődbe került vállalattól elbocsátott személynek kell lenni.
Ezzel ugyan papíron nem törölték el az "Opzione donna"-t, a gyakorlatban viszont a jogosultak számát olyan radikálisan szűkítették, ami az eltörléssel ért fel.
Mindez megmagyarázza, hogy most miért nem láthattunk érdemi társadalmi ellenállást, amikor a nemrég beterjesztett jövő évi költségvetési tervezetben teljesen megszüntették az opciót, miközben 2023-ban a szigorítást követően még utcára vonultak a kárvallottak.
Növekvő kiadások, öregedő társadalom
Az olasz nyugdíjkiadások 2024-ben elérték a 320 milliárd eurót, ami 15 milliárd euróval (+5,4%) több, mint egy évvel korábban – elsősorban az infláció miatti kiigazításoknak köszönhetően. Az átlagos nyugdíjba vonulási kor a nőknél 65,2 évre, a férfiaknál 63,8 évre emelkedett, miközben a nemek közti különbségek azonban továbbra is jelentősek:
a nők nyugdíja átlagosan 30%-kal alacsonyabb a férfiakénál.
A demográfiai helyzet is aggasztó: a 0–14 éves korosztály már csak a lakosság 12%-át teszi ki, míg a 65 év felettiek aránya 24%, vagyis kétszerese.
Noha a mostani szigorítások fájdalmasan érintik a lakosságot, érthető, hogy meghozták az intézkedéseket. A népesség Olaszországban az egyik leginkább elöregedett az EU-n belül, emellett a dél-európai államban a legmagasabb a GDP-arányos nyugdíjkiadás szintje a tagországok közül. Emellett a kormány célja, hogy a jövő évtől kezdődően újra 3 százalék alá szorítsa a költségvetési hiányt, emiatt is dönthettek a korai nyugdíjazás lehetőségeinek szűkítése mellett.
Címlapkép forrása: EU
