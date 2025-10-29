  • Megjelenítés
Brutális szigorítás Olaszországban: több mint negyedével csökkent a korai nyugdíjba vonulók száma
Gazdaság

Brutális szigorítás Olaszországban: több mint negyedével csökkent a korai nyugdíjba vonulók száma

Portfolio
Drasztikusan visszaesett a korai nyugdíjba vonulók száma Olaszországban egy kedden megjelent jelentés szerint. A visszaesés a Meloni-kormány alatt végigvitt sorozatos szigorításoknak köszönhető, aminek részeként a nők korai visszavonulásának lehetőségét is felszámolták. A változtatások részei egy szélesebb, olasz nyugdíjrendszer fenntarthatóságát célzó csomagnak, amit meglepő módon érdemben látható társadalmi ellenállás nélkül visz végig a kormány.

2022 és 2024 közt több mint negyedével (26 százalékkal) zuhant a korai nyugdíjba vonulók száma a Meloni-kormány szigorának következtében az olasz társadalombiztosítási intézet (Inps) felügyeleti tanácsa, a Civ Inps 2024-es jelentése szerint. A legnagyobb visszaesés a nők (-39%) és a közalkalmazottak (-31%) körében volt megfigyelhető.

Megszűnt az "olasz Nők 40"

A korábbi reformok szimbóluma, a Quota 100 program, amely 2021-ben még több mint 103 ezer embernek tette lehetővé a korai nyugdíjazást, mára gyakorlatilag eltűnt: 2024-ben mindössze 1 154 nyugdíjat folyósítottak a szigorított Quota 103 alapján – ez 99%-os zuhanás. Végül a jövő évi költségvetési tervezetben teljesen eltörlik ezt a lehetőséget, amivel korábban bizonyos feltételek mellett 62 évesen nyugdíjba lehetett vonulni.

Hasonló sorsra jutott a nők számára fenntartott "Opzione donna" is, amely 2022-ben még 26 427, 2024-ben viszont már csak 4 784 esetet jelentett (-82%). A magyar Nők 40 olasz megfelelőjét inkább Nők 35-nek lehetne nevezni, ugyanis az olasz nők korábban 35 évnyi szolgálati idő és 58-59 éves minimum kor mellett vonulhattak korai nyugdíjba. A népszerű lehetőség igénybevételi feltételein 2023-tól szigorított a Meloni-kormány, amikor a vállalt gyerekek számán kívül olyan kitételeket szabtak meg, mint hogy például bentlakásos gondozónak vagy csődbe került vállalattól elbocsátott személynek kell lenni.

Ezzel ugyan papíron nem törölték el az "Opzione donna"-t, a gyakorlatban viszont a jogosultak számát olyan radikálisan szűkítették, ami az eltörléssel ért fel.

Mindez megmagyarázza, hogy most miért nem láthattunk érdemi társadalmi ellenállást, amikor a nemrég beterjesztett jövő évi költségvetési tervezetben teljesen megszüntették az opciót, miközben 2023-ban a szigorítást követően még utcára vonultak a kárvallottak.

Növekvő kiadások, öregedő társadalom

Az olasz nyugdíjkiadások 2024-ben elérték a 320 milliárd eurót, ami 15 milliárd euróval (+5,4%) több, mint egy évvel korábban – elsősorban az infláció miatti kiigazításoknak köszönhetően. Az átlagos nyugdíjba vonulási kor a nőknél 65,2 évre, a férfiaknál 63,8 évre emelkedett, miközben a nemek közti különbségek azonban továbbra is jelentősek:

a nők nyugdíja átlagosan 30%-kal alacsonyabb a férfiakénál.

A demográfiai helyzet is aggasztó: a 0–14 éves korosztály már csak a lakosság 12%-át teszi ki, míg a 65 év felettiek aránya 24%, vagyis kétszerese.

Noha a mostani szigorítások fájdalmasan érintik a lakosságot, érthető, hogy meghozták az intézkedéseket. A népesség Olaszországban az egyik leginkább elöregedett az EU-n belül, emellett a dél-európai államban a legmagasabb a GDP-arányos nyugdíjkiadás szintje a tagországok közül. Emellett a kormány célja, hogy a jövő évtől kezdődően újra 3 százalék alá szorítsa a költségvetési hiányt, emiatt is dönthettek a korai nyugdíjazás lehetőségeinek szűkítése mellett.

Kapcsolódó cikkünk

Miközben Franciaország lázad, Olaszország csendben megoldja a nyugdíjkorhatár-kérdést

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-1437811938-adatlopás-információbiztonság-informatika-kiberbiztonság-kiberbűnözés-kibertámadás-laptop-programozó-számítógép
Gazdaság
Átrendeződik a gazdasági bűnözés eszköztára: az adócsalás helyett ma már a kiberbűnözés a divat
Pénzcentrum
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility