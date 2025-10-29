Egyre nagyobb a baj Európa legerősebb gazdaságában

Októberben 10,4%-ra emelkedett az anyaghiánnyal küzdő német elektronikai és optikai gyártók aránya az ifo gazdaságkutató intézet szerint; a szűkösséget a ritkaföldfémekre vonatkozó globális ellenőrzések és kereskedelmi korlátozások szigorodása hajtja.

Az ifo intézet szerint az ágazatban súlyosbodnak az ellátási gondok, amelyeket a ritkaföldfém-összetevőkre kiterjedő globális ellenőrzések és korlátozások szigorítása okoz. A ritkaföldfémek nélkülözhetetlenek a félvezetők, szenzorok és más fejlett alkatrészek gyártásához.

Ezeket az anyagokat egyre több kereskedelmi megkötés érinti, különösen Kína részéről, amely uralja a világpiaci kínálatot.

Az ifo adatai szerint a német elektronikai és optikai iparág vállalatainak 10,4%-a számolt be ellátási szűk keresztmetszetről októberben, szemben a júliusi 7%-kal és az áprilisi 3,8%-kal.

A ritkaföldfémekre vonatkozó ellenőrzési mechanizmusok és kereskedelmi korlátozások kezdik éreztetni a hatásukat

– mondta Klaus Wohlrabe, az ifo felméréseinek vezetője. "Ha ez a tendencia folytatódik és erősödik, az a gazdasági növekedésre is negatív hatással lesz."

Az ipar egészét tekintve ugyanakkor csak a vállalatok 5,5%-a jelentett ellátási problémákat – közölte az ifo.

Németország ipara az elmúlt időszakban súlyos ellátási láncok zavarait tapasztalta. Az európai döntéshozók az ellátási láncok diverzifikálásával és a ritkaföldfémek hazai termelésének ösztönzésével igyekeznek mérsékelni a kritikus nyersanyagoktól való függést, ám ez időigényes folyamat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images