Gyenge az export, erős az import
Gyenge az export, erős az import

Portfolio
Szeptemberben a kivitel volumene 0,5%-kal, a behozatalé 8,4%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. Utóbbi a belső kereslet élénkülésére utal.

Bár a nyers adatok az export stagnálását mutatják éves alapon, a szezonálisan igazított havi számok kedvezőtlenebb képet mutatnak. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 2,4%-kal maradt el a az előző havitól, az importé azonban 3,8%-kal meghaladta azt.

A behozatal növekedése azt sugallja, hogy a belső kereslet kezd erősödni.

Euróban kifejezve az export értéke 4,9%-kal, az importé 7,8%-kal nőtt. Naptárhatással kiigazítva, a kivitel volumene 3,4%-kal csökkent, a behozatalé 4,8%-kal emelkedett.

Az aktívum 589 millió euró volt, az egyenleg 297 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten.

Összességében az adatok azt jelzi, hogy a külső kereslet továbbra is igencsak gyenge, ami nem kelt túl sok reményt az ipar közeli jövőjével kapcsolatban. Ugyanakkor a behozatal növekedése jó hír a belső kereslet alakulása szempontjából.

