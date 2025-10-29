  • Megjelenítés
Hihetetlen szabály jön Magyarország szomszédjában: 6 km/órás sebességkorlátozást vezettek be a járdákon
Portfolio
A Denník N beszámolója szerint a pozsonyi törvényhozás módosította a közlekedési szabályokat, és ennek értelmében Szlovákiában januártól a gyalogosokra legfeljebb 6 km/órás „haladási sebesség” vonatkozik.

A pozsonyi parlament képviselői elfogadták Ľubomír Vážny módosító javaslatát, amely

a gyaloglás sebességét legfeljebb 6 km/órában határozza meg.

A cél az volt, hogy pontosabb sebességkorlátot vezessenek be a járdán közlekedő kerékpárosok, rolleresek és korcsolyázók számára - fontos tehát kiemelni, hogy az új szabály nem kizárólag a gyalogosokat érinti.

A tervezett sebességkorlátozást a Cyklokoalícia civil szervezet bírálta, szerintük ez a gyerekeket az úttestre kényszeríti, és nem javítja a gyalogosok biztonságát.

Ezzel együtt a kötelező orvosi alkalmassági vizsgálat korhatára is emelkedik Szlovákiában: 65 év helyett csak 70 éves kortól lesz szükséges a vizsgálat.

A Smer korábbi közlekedési minisztere által kezdeményezett változtatások jövő évtől lépnének életbe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

