  • Megjelenítés
Holnap jönnek a kormány friss bejelentései!
Gazdaság

Holnap jönnek a kormány friss bejelentései!

Portfolio
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tart Kormányinfót csütörtökön délelőtt.
Portfolio Property Awards 2025
A hazai ingatlanpiac ünnepe! - Az elmúlt egy év legkülöngesebb piaci teljesítményei és az elmaradhatatlan üzleti networking! Részletekért kattints!
Információ és jelentkezés

Gulyás Gergely miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfót a megszokott délutánitól eltérő időpontban,

reggel 8:00-kor tartja meg.

A várható témák között szerepel többek között:

  • az orosz energiaimport kérdése, amely kapcsán az EU-val éles vitát folytat a kormány. A helyzet különösen aktuális a Mol olajfinomítójában történt incidenst követően.
  • Szó eshet a kormány álláspontjáról az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban,
  • a hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátott, köszolgálati dolgozóknak járó Otthontámogatásról,
  • a CSOK Plusz szabályainak az anya életkorára vonatkozó lazításáról és
  • az Otthon Start fix 3%-os lakáshitelprogram eddigi eredményeiről és a legújabb könnyítésekről is.
Kapcsolódó cikkünk

Jó hír érkezett a kormánytól: készül az évi 1 millió forintos támogatás 100 ezer magyarnak

Otthon Start: nem jön ki a kormányzati matek, de már sejtjük, hányan vannak az igénylők

Váratlan időpontban jönnek a kormány friss bejelentései

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
lukoil
Gazdaság
Az amerikai szankció egy magyar vállalatnak is óriási pofont jelent
Pénzcentrum
Ezért csúsznak le most rengetegen az Otthon Start-hitelről: súlyos pénzeket bukhatnak így, mégsem figyelnek erre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility