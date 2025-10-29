  • Megjelenítés
Holnap sok minden eldőlhet Európa legerősebb országában
Gazdaság

Holnap sok minden eldőlhet Európa legerősebb országában

Portfolio
Az európai autóipar feszülten várja a csütörtöki Trump-Hszi találkozót, amelytől a kínai ritkaföldfém- és chipszállítási korlátozások enyhülését reméli, miközben a geopolitikai feszültségek már most is komoly ellátási problémákat okoznak a szektorban - írta meg a Telex. A német autóipar számára például kritikussá vált a hollandiai bejegyzésű Nexperia chipgyártó helyzeteú, az anya- és leányvállalat közötti együttműködés nemrégen tapasztalt leállása miatt ugyanis chiphiány fenyeget, amely a Volkswagen, a ZF, a Bosch és más jelentős európai gyártók üzemeinek kényszerű leállásához vagy termelésük visszafogásához vezethet.

Az előzetes egyeztetések alapján körvonalazódik egy lehetséges megállapodás:

Kína egy évre felfüggesztené a ritkaföldfémek exportjának korlátozását, cserébe az Egyesült Államok visszavonná az úgynevezett 50 százalékos szabályt.

Ez a szabályozás jelenleg mintegy 20 ezer vállalatra terjed ki, köztük számos kínai érdekeltségre, amelyekkel az amerikai kereskedelmi minisztérium nemzetbiztonsági vagy külpolitikai kockázatokra hivatkozva korlátozza vagy tiltja a kereskedést.

Kína erős tárgyalási pozícióját a ritkaföldfémek piacán betöltött domináns szerepe biztosítja. A globális ritkaföldfém-bányászat körülbelül 70 százaléka, a feldolgozási kapacitás 85 százaléka koncentrálódik az országban, az alternatív beszerzési források kiépítése pedig időigényes folyamat.

Az európai, különösen

a német autóipar számára kritikussá vált a hollandiai bejegyzésű Nexperia chipgyártó helyzete.

A vállalat tulajdonosa a kínai államhoz közel álló Wingtech, amely idén felkerült az amerikai tiltólistára. A holland kormány nemrég átvette a cég feletti ellenőrzést, súlyos igazgatási hiányosságokra és az európai chipellátás stratégiai kockázataira hivatkozva.

Válaszul a kínai kereskedelmi minisztérium megtiltotta a Nexperia kínai egységéből történő exportot még a saját leányvállalat számára is.

Az anya- és leányvállalat közötti együttműködés leállása miatt chiphiány fenyeget, amely a Volkswagen, a ZF, a Bosch és más jelentős európai gyártók üzemeinek kényszerű leállásához vagy termelésük visszafogásához vezethet.

A Bloombergnek nyilatkozó német szakszervezeti vezető szerint "mindenhol felkészültek a csökkentett munkaidőre való átállásra, amely ezúttal nem piaci, hanem tisztán geopolitikai okokból következik be".

Közben a kínai hatóságok példátlanul részletes termelési és kereskedelmi adatokat követelnek a német vállalatoktól a ritkaföldfémvásárlási engedélyezési folyamat során. A Bloomberg információi szerint ezekkel az adatokkal Kína feltérképezheti az európai gazdaság sebezhető pontjait, ami konfliktushelyzetben lehetővé teheti egyes vállalatok vagy ágazatok termelésének célzott megbénítását.

