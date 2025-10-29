Hullanak a csontvázak a szekrényből – Nagy bajban Orbán Viktor szövetségese

Komoly lyuk van a 2026-os finanszírozásban, de az új kormány elkötelezett a költségvetési hiány tartása mellett – írja a Bloomberg Andrej Babis cseh miniszterelnök-jelölt nyilatkozata alapján. A választásokon győztes politikus a jövő héten alakíthat kormányt, de a jelek szerint rögtön komoly kihívásokkal néz szembe.

A 2026-os költségvetési javaslatot még az előző, Peter Fiala vezette cseh kormány fogadta el, eszerint 286 milliárd korona lehet a deficit, ez a védelmi kiadások növelése miatt meghaladja az idei hiánycélt. Babis szerint ugyanakkor legalább 80 milliárd korona lyuk van a büdzsé tervezetében, elsősorban az állami beruházások terén.

Nem fogjuk módosítani a deficitcélt, mivel arra már nincs lehetőség az idő rövidsége miatt

- mondta Babis az X-re feltöltött videóban.

Szerinte mindenhol lyukak látszanak a költségvetésben, hihetetlen, hogy az előző kormány úgy tervezett be kiadásokat, hogy azok fedezete nem áll rendelkezésre. Azt ugyanakkor nem részletezte, hogyan akarják ezeket a problémákat kezelni.

Címlapkép forrása: Szecsődi Balázs via Miniszterelnöki Sajtóiroda