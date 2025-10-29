  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Holnap csak a dízel ára fog változni - írja a holtankoljak.

A gázolaj ára a héten szerdán még mindig emelkedik, most bruttó 3 forinttal lesz magasabb a beszerzési ár. A benzin esetében a nagykereskedelmi ár nem változik.

2025.10.29-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hét eleji változásokat követően: 

  • 95-ös benzin: 580 Ft/liter
  • Gázolaj: 590 Ft/liter 
