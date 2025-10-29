Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

December elsejével a Fed abbahagyja a mérlegének a leépítését.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Fed többé nem csökkenti aktívan a mérlegfőösszegét, vagyis nem szivattyúzza ki a likviditást a pénzügyi rendszerből az eddigi ütemben. A QT befejezésekor a jegybank a lejáró államkötvényekből és jelzálog-fedezetű értékpapírokból származó tőkét teljes egészében újra befekteti, ezzel stabilizálva a mérlege méretét és a bankrendszerben lévő tartalékok szintjét. Erre a lépésre gyakran a pénzpiaci feszültségek megelőzése vagy a lassuló gazdaságra adott válaszként kerül sor, és jellemzően enyhíti a kötvényhozamokra nehezedő nyomást, miközben támogatja a kockázatosabb eszközöket, például a részvényeket.

A mostani helyzetben azért döntött így a jegybank, mert a kereskedelmi banki tartalékok GDP-arányos szintje elérte a Fed által kívánatosnak tartott 10,9-11% körüli szintet (10,9% jelenleg)