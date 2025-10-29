Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

  • Megjelenítés
Gazdaság

Portfolio
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette a kamatokat a Fed. Ami viszont ennél is fontosabb az az, hogy véget ér a mérlegének a szűkítése, azaz véget érnek a havi kötvényeladások. Nemsokára kezdődik a sajtótájékoztató, amiről ebben a cikkben élőben tudósítunk.
Ez a nagy hír: véget ér a mennyiségi korlátozás

December elsejével a Fed abbahagyja a mérlegének a leépítését.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Fed többé nem csökkenti aktívan a mérlegfőösszegét, vagyis nem szivattyúzza ki a likviditást a pénzügyi rendszerből az eddigi ütemben. A QT befejezésekor a jegybank a lejáró államkötvényekből és jelzálog-fedezetű értékpapírokból származó tőkét teljes egészében újra befekteti, ezzel stabilizálva a mérlege méretét és a bankrendszerben lévő tartalékok szintjét. Erre a lépésre gyakran a pénzpiaci feszültségek megelőzése vagy a lassuló gazdaságra adott válaszként kerül sor, és jellemzően enyhíti a kötvényhozamokra nehezedő nyomást, miközben támogatja a kockázatosabb eszközöket, például a részvényeket.

A mostani helyzetben azért döntött így a jegybank, mert a kereskedelmi banki tartalékok GDP-arányos szintje elérte a Fed által kívánatosnak tartott 10,9-11% körüli szintet (10,9% jelenleg)

A várt 25 bázispontos kamatcsökkentés

Az elemzői várakozásokkal megegyezően 4,25%-ról 4%-ra csökkentette az alapkamatot a jegybank. Fontos, hogy az előző üléshez hasonlóan Stephen I. Miran ismét 50 bázispontos kamatcsökkentést szorgalmazott volna.

Hamarosan érkezik az amerikai kamatöntés

Este 7 órakor megtudjuk, hogy vajon kamatot csökkentett-e az amerikai jegybank. A várakozások szerint 25 bázispontos csökkenés lesz a döntés és terítékre kerülhet a mennyiségi korlátozási (QT) program kivezetése is. 19.30-kor pedig a sajtótájékoztató kezdődik, ahol megtudjuk, hogy a jegybank hogyan látja a gazdaság jövőbeli kilátásait.

Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Jön az újabb kamatvágás, de a Fed-nek most másra is kell figyelnie

Szinte biztos az újabb amerikai kamatcsökkentés a héten. Az elmúlt hetek adatai – a gyengülő munkaerőpiac és a meglepően barátságos infláció – mind zöld lámpát adnak a Fed-nek. A piac már nem is egy, hanem három vágást áraz. De a háttérben egy sokkal érdekesebb játszma is zajlik: az amerikai pénzpiacokon már érezhetővé váltak a pénzpiaci feszültségek első jelei, ami a jegybank mérlegszűkítésének eredménye. Ezzel rövidesen kezdeni kell valamit és nem lehetetlen, hogy erre ezen az ülésen kerül sor.

