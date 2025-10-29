  • Megjelenítés
Kenyai tragédia: a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője és családja utazott a gépen
A Blikk úgy értesült, hogy a kenyai kisrepülő-baleset nyolc magyar áldozata között volt Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, valamint a családja is.      

Korábban beszámoltunk róla, hogy Kenyában egy magyar turistákat szállító kisrepülőgép röviddel a felszállás után kigyulladt és lezuhant; a balesetet senki sem élte túl. A fedélzeten 11-en utaztak, közülük nyolcan magyar állampolgárok. A légügyi hatóság közlése szerint a gép Diani tengerparti üdülőhelyről tartott Kichwa Tembóba, a Maasai Mara nemzeti rezervátumba.

Süllős Gyulával gyermekei és egy bébiszitter is utaztak a gépen.

Ugyanakkor úgy tudják, hogy a férfi két gyermeke itthon maradt. A nyolc magyar áldozat együtt utazott, a társaság tagja volt Süllős anyósa, sógora, valamint az ő gyermeke is.

A 43 éves sportvezetőről azt írják, hogy nemcsak vezette, hanem aktívan támogatta is a bokszolókat. Édesapja szintén meghatározó személyiség volt a Vasas szakosztályában, korábban ő is segítette az angyalföldi sportolókat.

Megszólalt Orbán Viktor a nyolc magyar életét követelő katasztrófáról

Tragédia Kenyában: magyar turistákkal a fedélzetén zuhant le egy kisrepülőgép, nincsenek túlélők

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

