Kenyai tragédia: a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője és családja utazott a gépen

Korábban beszámoltunk róla, hogy Kenyában egy magyar turistákat szállító kisrepülőgép röviddel a felszállás után kigyulladt és lezuhant; a balesetet senki sem élte túl. A fedélzeten 11-en utaztak, közülük nyolcan magyar állampolgárok. A légügyi hatóság közlése szerint a gép Diani tengerparti üdülőhelyről tartott Kichwa Tembóba, a Maasai Mara nemzeti rezervátumba.

A Blikk értesülései szerint

Süllős Gyulával gyermekei és egy bébiszitter is utaztak a gépen.

Ugyanakkor úgy tudják, hogy a férfi két gyermeke itthon maradt. A nyolc magyar áldozat együtt utazott, a társaság tagja volt Süllős anyósa, sógora, valamint az ő gyermeke is.

A 43 éves sportvezetőről azt írják, hogy nemcsak vezette, hanem aktívan támogatta is a bokszolókat. Édesapja szintén meghatározó személyiség volt a Vasas szakosztályában, korábban ő is segítette az angyalföldi sportolókat.

