Kétségbeejtő adatok: ugrásszerűen nő a súlyos divertikulitisz-szövődmények aránya

Az új elemzés szerint
az Egyesült Államokban 2005 és 2020 között 18,5%-ról 28,2%-ra emelkedett a súlyos szövődmények aránya az 50 év alatti, divertikulitisz miatt kórházba került betegeknél.
Több mint 5,2 millió felnőtt kórházi felvételének áttekintése azt mutatta, hogy az 50 év alatti páciensek körében szignifikánsan nőtt a súlyos esetek aránya. A fiatalabb betegeknél gyakrabban volt szükség invazív beavatkozásra is: 29%-kal nagyobb eséllyel végeztek náluk a vastagbél részleges eltávolítását, és 58%-kal gyakrabban kellett fertőzött folyadék lecsapolásához katétert beültetni, mint az idősebbeknél – számolt be a Diseases of the Colon and Rectum folyóirat.
A divertikulitisz akkor alakul ki, amikor ételmaradék, baktériumok és más törmelék felgyülemlik a vastagbél falának gyengébb pontjain létrejövő kis tasakokban. Ez hasi fájdalmat, puffadást, vérzést, székrekedést és hasmenést okozhat. Komplikált esetben tályogképződés és a bélfal átfúródása is előfordulhat.
A betegséget sokáig főként az idősebbekhez kötötték: 40 éves korig a lakosság kevesebb mint 20%-át érinti, 50 évesen 35–40%-ra, 60 évesen nagyjából 60%-ra nő az előfordulás, a legidősebb korcsoportokban pedig meghaladhatja a 70%-ot az amerikai adatok szerint. Shineui Kim, a UCLA David Geffen Orvosi Karának kutatója szerint ma már más betegcsoportok kerülnek kórházba súlyos divertikulitisz miatt, mint korábban.
A kutatók szerint
az eredmények növekvő népegészségügyi kockázatra figyelmeztetnek a fiatalabb amerikaiak körében,
ahol a vastag- és végbélrák diagnózisainak száma is emelkedik. Ugyanakkor a kezelések javulnak: a vizsgált időszakban a fiatalabb betegeknél a vastagbél részleges eltávolításának aránya 34,7%-ról 20,3%-ra csökkent. A korai kezdetű divertikulitisz növekvő terhének okait további kutatásoknak kell feltárniuk.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
