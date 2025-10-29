  • Megjelenítés
FONTOS Bejelentette Putyin, hogy sikeresen tesztelték a szupertorpedót, amely radioaktív hullámokkal pusztíthat el egész városokat
Kétségbeejtő adatok: ugrásszerűen nő a súlyos divertikulitisz-szövődmények aránya
Gazdaság

Kétségbeejtő adatok: ugrásszerűen nő a súlyos divertikulitisz-szövődmények aránya

Portfolio
Az Egyesült Államokban az 50 év alatti, divertikulitisz (vastagbél-dudor) miatt kórházba kerülők körében 2005–2020 között 18,5%-ról 28,2%-ra nőtt a súlyos szövődmények aránya - írja a Reuters.

Az új elemzés szerint

az Egyesült Államokban 2005 és 2020 között 18,5%-ról 28,2%-ra emelkedett a súlyos szövődmények aránya az 50 év alatti, divertikulitisz miatt kórházba került betegeknél.

Több mint 5,2 millió felnőtt kórházi felvételének áttekintése azt mutatta, hogy az 50 év alatti páciensek körében szignifikánsan nőtt a súlyos esetek aránya. A fiatalabb betegeknél gyakrabban volt szükség invazív beavatkozásra is: 29%-kal nagyobb eséllyel végeztek náluk a vastagbél részleges eltávolítását, és 58%-kal gyakrabban kellett fertőzött folyadék lecsapolásához katétert beültetni, mint az idősebbeknél – számolt be a Diseases of the Colon and Rectum folyóirat.

A divertikulitisz akkor alakul ki, amikor ételmaradék, baktériumok és más törmelék felgyülemlik a vastagbél falának gyengébb pontjain létrejövő kis tasakokban. Ez hasi fájdalmat, puffadást, vérzést, székrekedést és hasmenést okozhat. Komplikált esetben tályogképződés és a bélfal átfúródása is előfordulhat.

A betegséget sokáig főként az idősebbekhez kötötték: 40 éves korig a lakosság kevesebb mint 20%-át érinti, 50 évesen 35–40%-ra, 60 évesen nagyjából 60%-ra nő az előfordulás, a legidősebb korcsoportokban pedig meghaladhatja a 70%-ot az amerikai adatok szerint. Shineui Kim, a UCLA David Geffen Orvosi Karának kutatója szerint ma már más betegcsoportok kerülnek kórházba súlyos divertikulitisz miatt, mint korábban.

A kutatók szerint

az eredmények növekvő népegészségügyi kockázatra figyelmeztetnek a fiatalabb amerikaiak körében,

ahol a vastag- és végbélrák diagnózisainak száma is emelkedik. Ugyanakkor a kezelések javulnak: a vizsgált időszakban a fiatalabb betegeknél a vastagbél részleges eltávolításának aránya 34,7%-ról 20,3%-ra csökkent. A korai kezdetű divertikulitisz növekvő terhének okait további kutatásoknak kell feltárniuk.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Bank of Japan japán
Gazdaság
Kritikus döntés előtt áll a világ egyik legnagyobb gazdasága
Pénzcentrum
Ezért csúsznak le most rengetegen az Otthon Start-hitelről: súlyos pénzeket bukhatnak így, mégsem figyelnek erre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility