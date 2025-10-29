  • Megjelenítés
Kiakadt Karácsony Gergely: újabb 6,2 milliárdot vont el a kormány a fővárostól
Kiakadt Karácsony Gergely: újabb 6,2 milliárdot vont el a kormány a fővárostól

Portfolio
Karácsony Gergely budapesti főpolgármester közlése szerint kritikus helyzetbe került Budapest az újabb, 6,2 milliárd forintos kormányzati elvonás után: állítása szerint eddig összesen 46 milliárd forintot vontak el a fővárostól, miközben a kötelező feladatokra nyújtott állami támogatás mindössze 22 milliárd forint.

A főpolgármester kedden este arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy a

kormány ismét 6,2 milliárd forintot vont el a főváros költségvetéséből.

Értékelése szerint

az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp a pohárban, ez már a halálos döfés.

Karácsony szerint súlyos egyensúlytalanság alakult ki Budapest finanszírozásában: az eddig elvont 46 milliárd forinttal szemben az állam csupán 22 milliárd forintot biztosít a kötelező feladatok ellátására. Úgy véli, a főváros további elvonások nélkül is veszteséggel zárná az évet.

Hangsúlyozta, hogy a helyzet már közvetlenül veszélyezteti Budapest működőképességét. Az elvonások miatt a lakosságnak nyújtott közszolgáltatások – különösen a közösségi közlekedés – színvonala nem tartható fenn a megszokott és elvárható szinten.

Felrótta a kormánynak, hogy több mint fél éve nem reagált a főváros által kezdeményezett tárgyalási javaslatra. Közben az állami ellenőrző szervek – az Állami Számvevőszék, a Fővárosi Állami Számvevőszék és az Alkotmánybíróság – egyaránt megállapították: megállapodás nélkül Budapest pénzügyi helyzete nem rendezhető.

Figyelmeztetésként úgy fogalmazott: "aki Budapestet csődbe dönti, azt Budapest magával rántja". Hozzátette, a válsághelyzet a Fővárosi Közgyűlés munkáját is meghatározza, ahol hamarosan kiderül, a testület tagjai felelősségteljesen kezelik-e a kialakult helyzetet.

Nagy Márton Karácsony bejelentésére Facebook posztjában úgy reagált, hogy nem érti a felháborodást, mivel "semmi rendkívüli, előre nem tudott esemény nem történt" és a Fővárosnak be kell fizetnie a jogszabályban rögzített közterheket.

